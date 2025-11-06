КНДР перебросила к границе с Украиной еще 5 тыс. военных: чем они будут заниматься

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), около 10 тысяч военных из КНДР сейчас находятся вблизи российско-украинской границы, где они выполняют охранные задачи. Еще более 1000 инженеров, которые были отправлены туда, занимаются разминированием.

Дополнительно 5000 северокорейцев будут привлечены к восстановлению инфраструктуры. Они постепенно перемещаются в Россию, начиная с сентября. Об этом сообщает The Chosun Daily.

"Мы внимательно следим за текущими тенденциями обучения и мобилизации в Северной Корее, готовясь к дальнейшим отправкам", – отметили в NIS.

В разведке также отметили, что северокорейские власти активно пропагандируют "героизм" своих военных, отправленных в Россию. Диктатор Ким Чен Ын пытается выставить эту миссию как историческое достижение, используя ее для создания нового нарратива "победы", подобного культу событий 1950-х годов.

По имеющейся информации, в Пхеньяне уже начали подготовку к открытию двух музеев, посвященных этой теме.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что в Вашингтоне подтвердили, что количество наемников из КНДР на Курщине увеличилось.

По словам Миллера, на территории Курской области Российской Федерации находятся около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Они "могут вступить в бой в ближайшие дни".

Как сообщал OBOZ.UA, в зоне ответственности группировки Сил обороны Украины "Курск" на Сумском направлении российские захватчики уменьшили количество штурмов. Причем украинские военные продолжают удерживать некоторые позиции на территории врага в Курской области.

Об этом рассказал представитель группировки "Курск" Александр Невидомый. Офицер уточнил, что захватчики пытаются действовать штурмовыми группами по 2-4 солдата, а наемники из КНДР вообще не переходят границу Украины и "находятся во втором эшелоне".

