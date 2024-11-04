Могут вступить в бой в ближайшие дни: в США подтвердили присутствие 10 тыс. военных КНДР в Курской области

На территории Курской области Российской Федерации находятся около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Они "могут вступить в бой в ближайшие дни".

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Об этом в понедельник, 4 ноября, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге. Таким образом в Вашингтоне подтвердили, что количество наемников из КНДР на Курщине увеличилось.

31 октября у США была информация, что РФ на тот момент перебросила на указанную территорию около 8 тысяч северокорейцев.

"Госсекретарь заявил (на прошлой неделе. – Ред.), что около 8 тысяч северокорейских военных были отправлены в Курскую область. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч отправились туда и могут вступить в бой в ближайшие дни", – сказал Миллер.

Он еще раз заявил об "обеспокоенности" Америки из-за укрепления военного партнерства РФ и КНДР.

Также Миллер признал: в Вашингтоне видели сообщения СМИ об участии подразделений КНДР в военных действиях. Пока что он не может официально подтвердить эти данные от имени США. Но если армейцы из Северной Кореи действительно будут воевать на стороне РФ, то станут законной целью поражения.

Напомним: в вечернем обращении 4 ноября президент Владимир Зеленский также сообщил о росте численности северокорейцев в Курской области России. По его словам, их там уже 11 тысяч. Он ссылается на данные украинской разведки.

"Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", – подчеркнул глава государства.

Как писал OBOZ.UA, в СМИ назвали военные полигоны, на которых россияне готовят боевиков из КНДР для войны. Локации находятся в Хабаровском и Приморском крае, а также в Амурской области страны-агрессора.

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