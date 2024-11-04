Установлены полигоны на территории РФ, где готовят военных из КНДР для войны против Украины. Карта

Российские армейцы готовят солдат из Северной Кореи к войне против Украины на полигонах Восточного военного округа. Локации находятся в Хабаровском и Приморском крае, а также в Амурской области страны-агрессора.

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Местоположение установил проект evocation.info. По его информации, враг для тренировок северокорейских боевиков использует:

– полигон "Князе Волконский", Хабаровский край (48.608100, 135.673728);

– полигон "Сергеевский", Приморский край (44.220092, 131.664142);

– полигон "Барановский", Приморский край (43.708367, 132.036047);

– полигон "Екатеринославский", Амурская область (50.291588, 129.086402).

Вероятно, РФ до конца 2024 года намерена подготовить около 15 тысяч военнослужащих КНДР. Коммуникация между офицерами, инструкторами и корейскими военными происходит с помощью переводчиков.

"Также известно, что р*шистам в Курской области запретили публиковать в соцсетях информацию о северокорейских военных", – добавили авторы.

Напомним: СМИ со ссылкой на информацию разведки Южной Кореи заявили, что каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать за Россию, будет выплачиваться ежемесячная зарплата в размере примерно 2000 долларов США. Москва также будет поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, некоторые космические технологии и, возможно, ей придется помочь Пхеньяну в случае боевых действий на Корейском полуострове.

Разведка Великобритании назвала основные проблемы, с которыми столкнутся войска КНДР, если страна-агрессор Россия бросит их на передовую.

Как писал OBOZ.UA:

– В США ранее сообщили о наличии данных о том, что РФ уже перебросила в Курскую область около 8 тысяч военных из Северное Кореи, а всего на территории агрессора находятся около 10 тысяч этих солдат.

– Президент Владимир Зеленский отметил, что, привлекая армейцев КНДР к войне против Украины, Владимир Путин испытывает реакцию Запада.

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