Языковой барьер и не только: какие проблемы могут предстать перед солдатами КНДР в боях против ВСУ

Разведка Великобритании назвала основные проблемы, с которыми столкнутся войска КНДР, если страна-агрессор Россия бросит их на передовую в бои против Сил обороны Украины. В частности, это языковой барьер, а также отсутствие боевой слаженности с российскими оккупантами.

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Об этом говорится в отчете британской военной разведке, опубликованном на официальном аккаунте Минобороны страны в социальной сети Х в пятницу, 1 ноября. Кроме того, отмечается, что у северокорейские военных, вероятно, будут сложности с использованием техники РФ.

В сообщении сказано, что территории России находится около 10 тысяч солдат КНДР. Некоторые из них "почти наверняка" уже перекинуты в Курскую область.

Как прогнозирует разведка, российские и северокорейские войска "почти наверняка" столкнутся с трудностями во взаимодействии, поскольку ранее они не проводили совместных военных учений. Среди прочего, солдаты Северной Кореи будут иметь проблемы с эксплуатацией техники, которую армия России использует на поле боя в Украине.

"Войска КНДР, которые будут участвовать в боевых действиях, почти наверняка столкнутся с проблемами эксплуатации российской техники, интеграции в российскую структуру командования и управления, а также преодоления языкового барьера при взаимодействии с российскими войсками", – добавили в британской разведке.

Ранее в США заявили, что получили информацию о том, что Россия уже перебросила в Курскую область около 8 тысяч военных из Северное Кореи, а всего на территории РФ находятся около 10 тысяч солдат КНДР.

Они пока не участвовали в боях против Сил обороны Украины, но это может произойти уже в ближайшее время. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Курской области их обучают базовым пехотным операциям, а также использованию артиллерии и беспилотников.

В то же время постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в ноябре 2024 года военнослужащие из КНДР начнут принимать участие в боевых действиях против ВСУ. Контингент численностью до 12 тысяч солдат КНДР сейчас проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что привлекая войска КНДР к войне против Украины, Путин испытывает реакцию Запада. Если она будет такой, как во время захвата Крыма, то агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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