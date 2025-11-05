Наемники из КНДР границу Украины не переходят: ВСУ продолжают удерживать позиции на территории Курской области

В зоне ответственности группировки Сил обороны Украины"Курск" на Сумском направлении российские захватчики уменьшили количество штурмов. Причем украинские военные продолжают удерживать некоторые позиции на территории врага в Курской области.

Об этом рассказал представитель группировки "Курск" Александр Невидомый. Офицер уточнил, что захватчики пытаются действовать штурмовыми группами по 2-4 солдата, а наемники из КНДР вообще не переходят границу Украины и "находятся во втором эшелоне".

Ситуация на направлении

"Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Курск" стабильная и контролируемая нашими силами. Направление остается довольно активным, несмотря на относительное уменьшение штурмовых действий со стороны противника. Хотя от создания заявленной им буферной зоны враг не отказывается. Но мы со своей стороны срываем все эти намерения, и некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации", – отметил Александр Невидомый.

Он подчеркнул, что группировка войск "Курск" продолжает "успешно выполнять поставленные боевые задачи".

В зоне ответственности группировки – Сумское направление и часть российской Курщины. Однако сколько именно российской территории удерживают украинские защитники, Александр Невидомый отказался ответить.

Изменение тактики

Напомним, что об уменьшении российской активности на направлении спикер группировки "Курск" сообщал еще на прошлой неделе. С тех пор тактика захватчиков несколько изменилась.

В последнее время россияне действуют по "классической для себя схеме", а именно – безрезультатно пытаются продвигаться "малыми пешими штурмовыми группами" по 2-4 солдата ("иногда даже один случается", отмечает Невидомый.

"Все штурмовые группы уничтожаются. Тяжелую технику враг не применяет, хотя бывает, что использует мотоциклы, велосипеды. Но все попытки их что-то здесь "штурмонуть" заканчиваются фиаско для них. Мы уничтожаем весь их личный состав", – рассказал украинский защитник.

Кто и где воюет

По словам Невидомого, контингент врага именно на Сумском направлении "практически такой же", как и на других направлениях.

"Это военнослужащие по контракту на один год. Первый основной контингент – это зеки. Второй – это те, кто может стать зэками (то есть на этапе, где их и вербуют). Ну и третья категория, очень популярная среди россиян, это те, у кого плохое финансовое положение", – рассказал представитель группировки "Курск".

При этом, по словам Невидомого, наемники из КНДР, которые присутствуют в Курской области, границу не переходят, и вообще "находятся во втором эшелоне" оккупационных войск. Они охраняют Курщину и учатся пилотировать дроны.

"Подразделения северокорейцев, они присутствуют, но границу Украины они не переходят. Они находятся во втором эшелоне обороны, то есть на территории РФ. Но мы не исключаем того, что их подразделения БПС приобретают опыт именно на нашем направлении и их пилотов привлекают на выполнение боевых задач. Но это неофициальная информация. И хотя тому нет подтверждения, мы считаем, что они здесь работают все равно", – уточнил представитель группировки "Курск".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует развернуть на территории Курской области подразделение саперов из КНДР. Командованию страны-агрессора приказали сообщить об этом своим подчиненным, чтобы избежать случаев "дружественного огня" или других инцидентов, вызванных языковыми барьерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!