Россия планирует развернуть на Курщине подразделение саперов из КНДР, но боится дружественного огня – ISW

Страна-агрессор Россия планирует развернуть на территории Курской области подразделение саперов из КНДР. Российскому командованию приказали сообщить об этом своим подчиненным, чтобы избежать случаев "дружественного огня" или других инцидентов, вызванных языковыми барьерами.

Об очередных заявлениях сообщают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их оценкам, северокорейские солдаты вряд ли будут участвовать в штурмах против Украины. Вероятно они будут выполнять вспомогательные функции в тылу и работать поварами или уборщиками, чтобы освободить российских тыловых военных для участия в пехотных наступлениях.

"Российский милблогер утверждал, что северокорейские саперы, как сообщается, вскоре будут действовать в районах Суджа и Гуево в Курской области", – говорится в статье.

Какова ситуация на Курщине

Российские войска 30–31 августа осуществили атаки к северу от Сум вблизи Кондратовки, а также на северо-восток от города, у Юнаковки и Садков, часть боевых действий состоялась и в районах Курской области. По данным российских милблогеров, украинские силы провели контратаки в районах Андреевки, Кондратовки, Юнаковки и Варачино.

Один из милблогеров, связанный с российской Северной группировкой войск, сообщил, что подразделения 186-го мотострелкового полка несут значительные потери вблизи Садков и имеют проблемы с эвакуацией раненых.

Также заявляется, что подразделения 119-го полка ВДВ могут усилить российские войска под Юнаковкой. В то же время чеченские формирования "Ахмат" вместе с частями 22-го и 1443-го мотострелковых полков готовятся к новому штурму в районе Варачино после неудачной предыдущей атаки.

"Милблогер отметил, что чеченские силы, вероятно, надеются укрепить позиции, которые элементы 22-го и 1443-го мотострелковых полков стремятся захватить, чтобы избежать участия в каких-либо значительных боевых действиях. Милблогер выразил удивление участием чеченских сил в штурме и повторил давние утверждения о том, что чеченские силы снимают только пропагандистские видео и не участвуют в реальных боевых действиях", – говорится в материале.

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль стремится подорвать доверие Соединенных Штатов к Европе и разворачивает многоуровневую информационную кампанию. Недавно РФ особенно усилила три ключевые риторические линии, призванные повлиять на решение Запада в ее интересах. Это обвинения европейских стран в намеренном затягивании войны, ядерные угрозы западным государствам и заявления о неизбежности российской победы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отметили, что агрессор, вероятно, будет усиливать воздушные атаки с целью разрушения украинской энергетической инфраструктуры перед зимой. В частности, массированный удар по Украине в ночь на 30 августа стал третьим с использованием более 500 дронов и ракет с момента саммита РФ и США 15 августа на Аляске.

