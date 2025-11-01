ВСУ удерживают позиции на территории РФ: Курское направление остается активным

Украинские военнослужащие группировки "Курск" продолжают удерживать определенные участки на российской территории. Ситуация там остается стабильной и находится под контролем.

Об этом в эфире "Киев24" сообщил представитель группировки войск "Курск" Александр Невидомый. В то же время он не назвал район, где находятся ВСУ.

Оккупанты хотят создать буферную зону на Курском направлении

Александр Невидомый отметил, что направление остается достаточно активным, хотя интенсивность штурмовых действий врага несколько снизилась. В то же время россияне не отказались от намерения создать так называемую буферную зону.

"Мы со своей стороны срываем все эти намерения. Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации", – подчеркнул он.

Однако он не указал, какую именно площадь территории противника сейчас контролирует украинская сторона.

"Не могу ни сказать, ни даже намекнуть. Контролируем. Некоторые позиции", – резюмировал представитель группировки войск "Курск".

Напомним, ранее Невидомый рассказывал, что в зоне ответственности группировки "Курск" противник активно применяет беспилотники различных типов. По его словам, за сутки российские войска осуществляют в среднем до 15 авиаударов с использованием управляемых авиабомб.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует развернуть на территории Курской области подразделение саперов из КНДР. Командованию страны-агрессора приказали уведомить об этом своих подчиненных, чтобы избежать случаев "дружественного огня" или других инцидентов, вызванных языковыми барьерами.

