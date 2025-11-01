Давать прогнозы почти невозможно, мы активно маневрируем возле Покровска. Интервью с военным экспертом Крамаровым

Ситуация в Покровско-Мирноградском "кармане" крайне динамична и меняется несколько раз в сутки. Оккупационные силы массово применяют мелкие штурмовые группы, а иногда и одиночных бойцов, действующих по принципу малых ДРГ. Их цель – оказывать постоянное давление, избегать прямого боя и изматывать украинскую оборону. Ухудшение погоды одинаково мешает обеим сторонам, однако наличие "зеленки" предоставляет вражеским группам дополнительные возможности для маскировки.

В случае угрозы оперативного окружения на юго-восточном фланге может возникнуть необходимость организованного выхода Сил обороны из отдельных населенных пунктов для сохранения личного состава и уплотнения обороны непосредственно в городах Покровск и Мирноград, чтобы не допустить их захвата. В то же время фактическая ликвидация группировки врага на Добропольском выступе может позволить перебросить дополнительные силы на горячее Покровское направление.

Параллельно противник пытается наращивать давление из района Часового Яра, перебрасывая сюда резервы. Однако, пока у врага успехов на этом участке фронта меньше, чем вблизи Покровска. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Оценки ситуации в "кармане" Покровск-Мирноград разнятся. По оценкам Института изучения войны, сейчас на этом участке фронта сосредоточена оккупационная группировка численностью 11 тысяч человек. Понятно, что сейчас именно это направление враг определил для себя как приоритет номер один. Вместе с тем, главнокомандующий ВСУ генерал Сырский заявил, что блокирования украинских сил пока нет, ситуация под контролем, хотя и остается напряженной. Какова ваша оценка ситуации? Есть ли перспектива удержания этих городов?

– Давать прогноз в данной ситуации почти невозможно. Бойцы, которые находятся непосредственно там, офицеры среднего звена говорят, что оперативная ситуация за сутки вчера-позавчера менялась по 4-5 раз (интервью записывалось 31 октября, – Ред.).

Мы очень активно маневрируем, пытаемся отбить, перерезать, не дать врагу возможность развить этот успех. Активно маневрирует и враг, активно инфильтрирует свои штурмовые группы численностью 2-4 человека. Иногда инфильтрируются даже по одному. Если раньше диверсионно-разведывательная группа была неким единичным искусственным инструментом, то сейчас мы наблюдаем попытку массово применять аналоги ДРГ.

Враг ищет новые пути, новые способы хоронить своих солдат. Ведь это не работа классической ДРГ, достаточно подготовленных специалистов для такой работы у них нет. Тем не менее, они это делают. Их работа – создавать проблемы, но при этом избегать боя, заставлять наши Силы обороны гоняться за ними по нашим городам, которые мы контролируем. И в этом заключается проблема, потому что у нас меньше человеческого ресурса, они нас на это отвлекают, соответственно это отнимает у нас силы.

В определенные моменты им удается накопиться и уже вести активные боевые действия. Но классическая тактика работы штурмового подразделения – зайти, закрепиться, начать огневое поражение и дать возможность подтянуться новым силам.

Относительно оценки количества россиян на этом направлении – 11 тысяч, – то, по моему мнению, она не совсем соответствует действительности. Численность гораздо больше, прежде всего, людей. Их нам как минимум в четыре раза больше. Возможно, 11 тысяч нацелены только на Мирноград, без учета Покровска и юго-восточной части этого выступления, где также ключевые силы с опорными пунктами, на которые тоже сейчас идет постоянная атака.

Приведу пример: в операции по вытеснению Вооруженных сил Украины из Курской области россияне применяли группировку численностью в 30-40 тысяч человек. В этой операции задействовано в разы больше людей, поэтому я не понимаю, откуда эта цифра 11 тысяч. Она абсолютно некорректна.

Да, бои идут тяжелые, ситуация меняется очень быстро. Кто сейчас на этом участке вокруг Покровска и Мирнограда будет ловчее, тактически быстрее, тот эту битву и выиграет.

Не исключено, что из поселков, которые находятся к юго-востоку от Покровского-Мирноградского "кармана" придется выйти с целью защиты личного состава, но при этом уплотнить наши оборонительные порядки в Покровске и Мирнограде и не дать врагу захватить эти два ключевых опорных пункта.

– По вашему мнению, как на активность врага влияет погода, осенние дожди?

– Если быть объективным, то плохие погодные условия мешают и тем, кто защищается, и тем, кто наступает. Но пока не сошли листья с деревьев, пока есть условная "зеленка", это дает возможность врагу замаскироваться при заходе на наши позиции, и он пытается этим воспользоваться.

– Вопрос относительно так называемого Добропольского выступа. Если посмотреть на карту боевых действий, то видно, что вражеская группировка максимально сократилась. Можно ли прогнозировать, что она будет полностью ликвидирована?

– Это был пример нашего удачного отражения атаки. Это была не инфильтрация, а попытка вклиниться в наши оборонительные порядки. Я не исключаю, что это была попытка создать опасную зону напряжения перед тем, как начать активные штурмы Покровска и Мирнограда, чтобы максимально растянуть наши силы на этом направлении. К счастью, эта угроза была оперативно ликвидирована, попытка вклиниться была отбита. Значительное количество сил россиян было ликвидировано.

При условии восстановления наших оборонительных порядков, возможно, это позволит высвободить часть наших сил, чтобы применить их на линии Покровск-Мирноград.

– Появилась информация о том, что сотрудников тыловых частей росгвардии переводят в штурмовые отряды под Часов Яр. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Почему именно на этом участке фронта враг решил укрепить свои позиции? Или речь идет здесь также о Константиновке, о еще одном "кармане"?

– Фактически Часов Яр не находится под полной оккупацией россиян. Это небольшой город, который превращен в серую зону. В Константиновке у них успехов еще меньше, чем в Покровске. Даже несмотря на Покровск, каких-то предпосылок штурмовать Константиновку у них нет.

В идеальном для них варианте они хотели бы провести параллельно активные штурмовые действия по захвату Покровска и Константиновки. Понимая, что сейчас им нужно начать давить на Константиновку с северо-восточного фланга, со стороны Часового Яра, возможно, поэтому они пытаются перевести дополнительные резервы именно туда.

Но я не думаю, что туда принудительно переводят кого-то из тыловых частей. У них активнее проводится программа рекрутинга. За какое-то материальное вознаграждение они подписывают людей, которые идут воевать.