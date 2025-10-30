Ситуация сложная, но 'блокировки' Сил обороны в Покровске и Купянске нет: Сырский рассказал об обстановке после встречи с командирами

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг сообщения о "блокировании" сил обороны в Покровске и Купянске. Ситуация под контролем, но остается напряженной.

Об этом он заявил в четверг после встречи с командирами. Он заслушал доклады о текущей обстановке, имеющихся потребностях, выслушал предложения.

"Противник наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому снова побывал на этом важном направлении. Встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие. Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

По словам Сырского, в Покровске вражеская пехота накапливается в городской застройке, избегая прямых боестолкновений и меняя места пребывания. Поэтому первоочередная задача украинских подразделений — выявить ее и уничтожить. В этом активно задействованы разведывательные и ударные беспилотники, штурмовые подразделения ДШВ, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии и полиции.

Главнокомандующий подчеркнул необходимость четкой координации подразделений, обеспечения их всем необходимым и качественного выполнения задач.

Сырский предупредил командиров о недопущении безответственности, пообещал жесткие меры вплоть до снятия с должностей в случае нарушений и отдал соответствующие распоряжения по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также принят ряд других решений.

По его словам, главный приоритет — сохранение жизни украинских воинов.

"Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но главный приоритет - сохранение жизни наших воинов", - отметил главком.

Также продолжается Добропольская операция, во время которой штурмовые подразделения продвинулись на отдельных направлениях от 200 до 550 м. В целом освобождено 186,8 км² украинской территории, еще 246,8 км² очищено от диверсионно-разведывательных групп противника.

"Спасибо всем солдатам, сержантам и офицерам, которые бьют врага, профессионально выполняя свои задачи. Сдерживаем врага всеми доступными методами. Работаем дальше для общей цели", - резюмировал Сырский.

Напомним: недавно Герасимов сообщил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы окружении Покровска и еще двух "котлах". Российские пропагандисты и военкоры начали осторожно опровергать утверждения о блокаде города.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие прокомментировали ситуацию на Покровском направлении и сделали прогноз относительно дальнейшего вероятного характера действий противника на этом участке фронта. Защитники Украины отметили, что для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 тыс. человек.

Группы захватчиков, которым удалось закрепиться в городе, пытаются продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!