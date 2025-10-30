Сотрудников тыловых частей Росгвардии переводят в штурмовые отряды, действующие под Часовым Яром: в 'Атеш' раскрыли подробности

Военное командование РФ перебрасывать на восток Украины еще больше пушечного мяса, чтобы сохранить темпы наступления. На одном из участков фронта оказались даже сотрудники тыловых частей Росгвардии.

В частности, их переводят в штурмовые отряды под Часов Яр. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Враг стягивает силы на Донбасс

Агент движения сопротивления из состава Росгвардии сообщил, что во все части Росгвардии поступила телеграмма о переводе личного состава в штурмовые подразделения. Речь идёт о 72-й отдельной мотострелковой бригаде, которая несёт значительные потери в районе Часова Яра Донецкой области.

Партизаны отметили, что вероятная причина директивного перевода военнослужащих Росгвардии – большие потери, которые невозможно быстро восполнить за счёт наёмников. В связи с этим Кремль вынужден использовать Росгвардию как резерв.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время российская оккупационная армия может столкнуться с дефицитом личного состава. Несмотря на такую проблему, командование РФ продолжает отправлять людей в мясные штурмы и теряет в месяц около 30 тыс. оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 октября в России стартовал осенний призыв – в ряды армии страны-агрессора планируют призвать 135 тысяч человек. Многих из них в итоге заставят подписать контракт, что даст возможность отправить новое "мясо" на преступную войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!