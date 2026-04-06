Россия подло ударила по домам в Славянске: погиб мужчина, пятеро раненых, среди них – ребенок. Фото
Вечером в понедельник, 6 апреля, российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области из РСЗО, применив кассетные боеприпасы. Вследствие вражеской атаки один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Около 17:40 противник попал в жилой сектор и повредил многочисленные дома. Об этом сообщили начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях и глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Жертвой российской атаки стал мужчина. Также известно о пяти раненых, среди них мальчик 2017 года рождения, а также спасатель, который только что вернулся со службы к семье, и его жена. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.
Детали об обстреле раскрыли в Министерстве внутренних дел Украины, а также в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.
"В результате обстрела на соседнем участке возник пожар – загорелись две хозяйственные постройки. Пожарные быстро ликвидировали возгорание", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Славянске ночью 31 марта российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору. Вследствие атаки есть раненые, среди которых – 12-летняя девочка.
