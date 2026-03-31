Россия нанесла авиаудар по Славянску: среди раненых – 12-летняя девочка

В Славянске ночью 31 марта российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору. В результате атаки есть раненые, среди которых – 12-летняя девочка.

Разрушениям подверглись десятки частных домов и автомобили. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По словам главы МВА, враг применил две авиабомбы типа ФАБ-250. Удары пришлись по частному сектору города.

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 22 частных дома и три автомобиля. В жилых районах зафиксированы значительные разрушения.

Известно о трех раненых. Среди них – 12-летняя девочка. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!" – отметил Лях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 марта российские оккупанты атаковали Славянск в Донецкой области из РСЗО, попали в гаражное товарищество, повредив и разрушив десятки гаражей. Утром город россияне атаковали дронами: поражена гостиница в центре города, повреждены соседние многоэтажки.

