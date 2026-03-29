Оккупанты ударили по гостинице и гаражному обществу в Славянске: есть разрушения. Фото

В ночь на 29 марта российские оккупанты атаковали Славянск Донецкой области из РСЗО, попали в гаражное общество, повредив и разрушив десятки гаражей. Утром город россияне атаковали дронами: поражена гостиница в центре города, повреждены соседние многоэтажки.

Известно о по меньшей мере одном пострадавшем. О последствиях вражеских ударов рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Последствия российских ударов по Славянску

Мэр города рассказал, что ночью российские войска обстреляли Славянск из РСЗО.

Попали в гаражное общество: там полностью разрушены 16 гаражей, повреждения получили еще 23.

Прошло без пострадавших.

Утром же враг продолжил террор: ударил дронами по центральной части города.

"Все попадания – в здание отеля и в дорожное покрытие возле него. Повреждены 4 близлежащих многоэтажных дома, 3 автомобиля. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Мужчина госпитализирован. Ему оказывается необходимая помощь", – написал Лях.

Как писал OBOZ.UA, только в ночь на 29 марта Россия атаковала Украину "Кинжалом" и 442 дронами. В Воздушных силах заявили, что по состоянию на 9 утра украинским воинам удалось обезвредить 380 вражеских БпЛА. На тот момент атака еще продолжалась, а мониторинговые каналы писали, что в воздухе остаются десятки дронов.

