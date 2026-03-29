Ночью Россия атаковала Украину 'Кинжалом' и 442 дронами: украинские воины обезвредили 380 вражеских БпЛА

В ночь на 29 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 443 средства воздушного нападения, в том числе одну ракету "Кинжал" и 442 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 380 вражеских дронов .

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 29 марта российские войска атаковали аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район пуска – воздушное пространство Рязанской обл.асти РФ) и 442 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (ВОТ АР Крым).

Только "Шахедов" враг использовал около 300.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в ВС ВСУ.

Что известно о последствиях

Как рассказал начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, ночью враг атаковал Хмельницкую область .

"В области работали силы противовоздушной обороны — есть сбитие, детали сообщу позже. По состоянию на сейчас информация о погибших, травмированных не поступала", – написал он в 06:51.

Чиновник добавил, что в результате атаки возникали перебои с электроснабжением, но энергетики в кратчайшие сроки запитали всех пользователей.

Над Днепропетровской областью в течение ночи силы ПВО уничтожили 20 вражеских ударных дронов.

По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, четыре района области враг атаковал почти 20 раз –беспилотниками и авиабомбой.

На Никопольщине страдали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Изуродованная пятиэтажка.

В Криворожском районе – сам Кривой Рог и Грушевская громада. Возник пожар. Повреждена инфраструктура.

В Сурско-Литовской громаде Днепровского района повреждены два частных дома.

На Синельниковщине россияне попали по Покровской и Петропавловской громадам. Загорелись хозяйственная постройка и автомобиль.

В Одесской области под вражескими ударами ночью находилась гражданская и энергетическая инфраструктура.

"Поврежден объект энергетики. Один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад. Также есть повреждения на территории дачного кооператива. Пожары оперативно ликвидированы. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением", – рассказал утром начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Кипер добавил, что на местах событий работают все соответствующие службы. Продолжается оценка нанесенного ущерба и устранение последствий.

На Черниговщине враг ночью ударил по Новгород-Северскому

"В результате атаки возник пожар складского здания. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 200 кв. м", – рассказали утром в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия ударила "Кинжалами" по Староконстантинову. Захватчики подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал". После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Также вечером 28 марта Россия атаковала Николаевскую область. Пострадали по меньшей мере 10 человек, восемь из них – дети.

