Россия ударила 'Кинжалами' по Староконстантинову: что известно

В субботу вечером, 28 марта, россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. В частности, захватчики подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал". После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Видео дня

О ракетной атаке Староконстантинова сообщали Воздушные силы ВСУ. В свою очередь председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин отметил, что обошлось без пострадавших.

Ракетная атака

Воздушные Силы ВС Украины сообщили о взлете вражеского МиГ31К и, соответственно, ракетной опасности по всей территории Украины, в 21:00. А уже в 21:05 стало известно, что ракеты направляются курсом на Староконстантинов.

По данным мониторов, был зафиксирован взлет самолетов с аэродрома "Саваслейка". Россияне запустили две ракеты с двух бортов.

Таким образом, ракеты пролетели через Черниговскую, Киевскую, Житомирскую и Хмельницкую области.

В 21:07 мониторы передали, что "Кинжалы" "локально потеряны в пределах Хмельницкой области", а в местных пабликах сообщили, что "раздались взрывы".

Чем закончилось

"Локационно потерянные" – это термин, означающий исчезновение вражеских целей с радаров ПВО – из-за активного действия средств радиоэлектронной борьбы, из-за завершения топлива и соответственно, падения, и из-за сбивания. В любом случае "локационно потерянные" объекты до своих целей не долетают.

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин благодарностью "силам ПВО за защиту" намекнул, что либо ракеты были сбиты, либо россияне потеряли контроль над ними из-за применения РЭБ.

"После вечернего сигнала "Воздушная тревога" информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала", – отметил он.

Что предшествовало

Староконстантинов остается одной из постоянных целей российских ракетных атак. Но это было первое такое применение именно данного типа ракет по этому направлению за более полусотни дней, отмечают мониторы Воздушных Сил.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 марта российские захватчики атаковали Украину не только ракетами. На Николаевщине произошел удар "Шахедами" по Воскресенской общине, причем там были ранены семеро детей.

Также 28 марта войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу, куда враг направил группы дронов-камикадзе типа "Шахед". В городе прогремела серия взрывов – известно о по меньшей мере 16 пострадавших, среди которых ребенок, также погибли двое горожан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!