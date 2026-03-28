Россия атаковала Николаевскую область, ранены семеро детей: первые подробности

Поздно вечером субботы, 28 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали Украину с воздуха. На Николаевщине атака российских "Шахедов" пришлась по Воскресенской громаде, причем были ранены семеро детей.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По предварительной информации, всего было ранено восемь мирных жителей общины.

"Вечером в результате атаки "шахедов" в Воскресенской громаде были ранены восемь человек, из них семеро дети. Все госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь", – отметил глава Николаевской ОГА.

Воздушная тревога на Николаевщине прозвучала в 22:00. Было известно о следовании группы вражеских беспилотников в Баштанском и Николаевском районах.

А уже в 22:30 Виталий Ким сообщил о раненых детях в Воскресенской громаде.

Воскресенская тергромада находится именно в Николаевском районе, практически вплотную к областному центру. В состав громады входят 9 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, также 28 марта войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов – сейчас известно о по меньшей мере 16 пострадавших, среди которых ребенок, также погибли двое горожан.

