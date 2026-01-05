Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС и Ту-160: возможны пуски крылатых ракет

В ночь на 5 января украинцев предупредили об угрозе очередного ракетного обстрела. Государство-агрессор Россия подняла в небо свои самолеты Ту-95МС и Ту-160, а перед этим фиксировались коммуникации пунктов управления вражеской стратегической авиации.

Такая активность может указывать на боевой вылет российских бомбардировщиков для ударов по нашей территории, объясняли мониторинговые Telegram-каналы. Подчеркнем: окончательно узнать, состоялись ли запуски ракет, можно будет ближе к утру, когда Ту-95МС и/или Ту-160 прибудут на пусковые рубежи.

В 01:00 было известно, что в воздухе находились:

~ три борта Ту-95МС с аэродрома "Белая" в Иркутской области РФ;

~ три борта Ту-160 с аэродрома "Украинка" в Амурской области;

~ еще два (по некоторой информации пять) Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Подлет к точкам пусков (в районе Энгельса) очень ориентировочно прогнозировался на 05:30 понедельника. Еще примерно час-полтора нужно, чтобы ракеты Х-101/Х-55 долетели до нашего воздушного пространства.

Добавим: еще в 20:25 воскресенья Воздушные силы ВС Украины сообщали о фиксации российских дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов. Враг снова прибегает к тактике комбинированного обстрела. Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, не игнорируйте ее, берегите свою жизнь!

