Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС: возможна угроза пуска крылатых ракет

Страна-агрессор подняла с аэродрома "Оленья" в воздух группу самолетов Ту-95МС. Возможна угроза запуска крылатых ракет.

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Об этом сообщают мониторинговые каналы. Отмечается, что существует угроза применения ракет Х-101 и "Калибров".

"В воздухе 4 борта Ту-95мс. Двигаются в направлении пусковых рубежей! Если вылет боевой, то ракеты в воздушном пространстве Украины примерно в 02:30 - 03:30", – говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской, Луганской, Харьковской и Донецкой областях. А также на полуострове Крым.

По состоянию на 23:20 в воздухе 2х Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Как сообщили мониторинговые каналы, в случае постановки врагом боевой задачи, вероятно привлечение бортов ГА Ту-95мс/Ту-22м3 и МиГ-31К в дальнейшем. В противном случае возможны "боевые" тренировки.

Справка

Оленья – аэродром Дальней авиации (с 2011 года). Ранее – авиации Военно-морского флота России. Расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, неподалеку от города Оленегорск.

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