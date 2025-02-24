Россия подняла в воздух МиГ-31К в момент, когда европейские лидеры делали совместное фото на Support Ukraine в Киеве: объявляли масштабную тревогу

В Украине утром 24 февраля объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31К. Это произошло в момент, когда лидеры стран-партнеров делали совместное фото на саммите Support Ukraine в Киеве.

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Указанные самолеты являются носителями крылатых ракет "Кинжал". О потенциальной угрозе известили Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" – предупредили в ВС в 11:08.

Однако уже менее чем через полчаса тревогу отменили. По данным мониторинговых каналов, российских истребителей отошел от пусковой зоны.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, в Киев прибыли руководство Евросоюза и лидеры, представители правительств стран-партнеров Украины. Одной из целей их официального визита в третью годовщину полномасштабной войны является стремление продемонстрировать украинцам поддержку в борьбе с РФ. Иностранные гости посетили пленарное заседание саммита "Поддерживай Украину" (Support Ukraine).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 23 февраля, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в третью годовщину войны Россия вполне может устроить массированную атаку на Украину. Он отметил, что вражеские стратегические бомбардировщики "уже загружены".

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