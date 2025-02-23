'Бомбардировщики загружены': Буданов прокомментировал возможную массированную атаку армии РФ 24 февраля

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал вероятность массированного ракетного удара в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ. По его словам, стратегические бомбардировщики врага "уже загружены".

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При этом Буданов не стал конкретизировать, когда именно возможен массированный ракетный удар. Об этом он заявил в комментарии OBOZ.UA на форуме "Украина. Год 2025".

"Бомбардировщики загружены, единственное, что могу вам сказать", – заявил Буданов, вероятно, говоря о российских Ту-95МС, которые путинские террористы применяют для массированных обстрелов Украины.

Накануне годовщины полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в информационном пространстве возникают споры, готовит ли противник массированный ракетный удар на 24 февраля

При этом слова Буданова о загрузке стратегических бомбардировщиков не исключают, что в скором времени враг может готовить ракетный удар. В то же время украинцам регулярно советуют быть бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги всегда, а не только по определенным датам.

Напомним, накануне третьей годовщины полномасштабной войны, 23 февраля, Россия применила против Украины 267 беспилотников разных типов. И это была самая большая атака с тех пор, как иранские дроны-камикадзе начали бить по украинским городам и селам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 февраля российские войска атаковали дронами Одесщину. В Одесском районе в результате вражеских ударов пострадали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти поручили пропагандистам продвигать "победные" нарративы к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Они традиционно должны вбрасывать дезинформацию о "победе" – над украинцами или над НАТО, а также относительно западной поддержки Киева.

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