'Война продолжается, нужно работать!' Зеленский рассказал о самой большой дроновой атаке на Украину

Накануне третьей годовщины полномасштабной войны, 23 февраля, Россия применила против Украины 267 беспилотников разных типов. И это была самая большая атака с тех пор, как иранские дроны-камикадзе начали бить по украинским городам и селам.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В его официальных соцсетях опубликовано видео с последствиями вражеских обстрелов в течение 17-23 февраля в Запорожье, Херсоне, Одессе, на Днепропетровщине, Сумщине, Харьковщине и Донетчине.

Глава государства подчеркнул, что украинцы каждый день противостоят воздушному террору РФ. Всего за эту неделю военные преступники применили около 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет разных типов.

"Благодарю каждого и каждую, кто ежедневно отражает такие нападения: авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам Воздушных сил и Сил обороны. Спасибо тем, кто на местах спасает от последствий обстрелов: ГСЧС, медики, Нацполиция", – отметил президент.

Он добавил, что война продолжается, и всем, кто способен помочь Украине с противовоздушной обороной, нужно работать, чтобы усилить защиту жизни людей.

"Нужно делать максимум, чтобы приблизить длительный и справедливый мир для Украины. Это возможно в единстве всех партнеров – нужна сила всей Европы, сила Америки, сила всех, кто хочет надежного мира. Благодарю всех наших партнеров, кто помогает и понимает это!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в ночь на 23 февраля российские оккупанты запустили по Украине рекордное за сутки количество дронов – 267, из которых 138 силы ПВО сбили, а 119 были потеряны локационно. Кроме этого, агрессор ударил баллистикой. В результате атаки пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина и Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу назвал войну в Украине "открытой раной на сердце Европы" и призвал к ее завершению дипломатическим путем. Однако в своем выступлении во время зимней встречи Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене он ни разу не упомянул Россию – государство, которое начало войну и продолжает ее вести.

В то же время СМИ пишут, что США могут отказаться от участия в международном уголовном преследовании России за военные преступления во время агрессии против Украины. На последней встрече основной группы стран, работающих над созданием трибунала для РФ, американские представители отказались назвать Россию агрессором.

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