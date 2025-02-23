В Одесской области оккупанты попали в жилой дом: трое пострадавших. Фото

В ночь на 23 февраля русские войска атаковали дронами Одесщину. В Одесском районе в результате вражеских ударов пострадали три человека.

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Поврежден жилой дом, вспыхнули пожары. О последствиях российских атак в регионе рассказали в ГСЧС.

"Три человека пострадавших из-за российской атаки БпЛА в Одесской области. В результате попаданий поврежден жилой дом. Возникли пожары. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание", – говорится в сообщении.

Об атаке и ее последствиях глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал в 23:18 22 февраля. Тогда он писал о пожаре в частном доме и ликвидации последствий атаки. Уже к тому моменту было известно о пострадавших гражданских.

"Призываем каждого соблюдать осторожность и не игнорировать воздушную тревогу – берегите себя и своих близких!" – обратились к украинцам в ГСЧС.

Напомним, минувшей ночью под вражескими ударами оказался также Кривой Рог в Днепропетровской области. По городу враг ударил баллистикой. В результате атаки один человек погиб, еще по меньшей мере пятеро получили ранения. Кроме того, в Кривом Роге зафиксированы многочисленные разрушения.

А в Запорожье обломки сбитых дронов вызвали пожар в двухэтажном доме, горел также грузовик, ранения получила женщина.

В целом же ночью россияне запустили рекордное количество дронов: 267. Били и баллистикой. Силы ПВО сбили 138 вражеских средств поражения. Последствия атаки фиксируются в пяти областях нашей страны.

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