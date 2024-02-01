Россия похищает украинских детей по минимум шестью сценариям, – Уполномоченная президента

Россия использует не менее шести сценариев для похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Среди них: убийство родителей, отделение детей от семей во время так называемых фильтрационных мероприятий, похищение детей под предлогом якобы оздоровления, установление фейковых диагнозов с вывозом "на лечение", вывоз в РФ целых детских домов.

Видео дня

Об этом заявила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, выступая на конференции "Русская война против детей" в Риге. Омбудсмен подчеркнула, что Россия совершает геноцид украинского народа из-за детей.

"Россия использует как минимум шесть сценариев для перемещения украинских детей на территорию РФ. Да, именно сценариями пользуется Россия, потому что политика Российской Федерации очень четко спланирована, и понятно, что направлена она на геноцид украинского народа через украинских детей", – сказала Герасимчук.

По ее словам, одним из российских сценариев похищения несовершеннолетних украинцев есть убийство их родителей, после чего россияне вывозят беззащитных сирот на свою территорию. Другим не менее циничным сценарием является извлечение украинских детей из их семьи во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Российские террористы не гнушаются ничем, чтобы похитить детей. Они создают непригодные условия для жизни на оккупированной территории, а затем предлагают родителям вроде бы добровольно отдать детей на так называемое оздоровление или отдых, из которого малыши уже не возвращаются домой.

Еще одним сценарием России, отметила Герасимчук, есть перемещение в Россию целых специальных заведений, где проживали украинские дети. При этом россияне проводят такие мероприятия в полном объеме, не позволяя Украине вывезти своих детей на подконтрольную территорию.

Кроме этого, рассказала омбудсмен, россияне также вывозят детей на территорию Беларуси и России после установления некоего фейкового диагноза, которого на самом деле у ребенка нет, но, по утверждению оккупантов, "этот диагноз нуждается в лечении или реабилитации на выходе".

Напомним, именно похищение украинских детей стало причиной выдачи 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российского детского омбудсмена Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении международного преступления – незаконной депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Йельском университете провели исследование, показавшее, что российские кафиры после полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года вывезли более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 до 13 учреждений на территории Беларуси. Детей похищали не менее 17 городов на временно оккупированных территориях.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 14 января рассказал, что Украине удалось вернуть на свою территорию 517 детей, незаконно депортированных Россией.

Россия привлекает ультраправые байкерские сообщества к похищению украинских детей. Также есть данные о причастности к этому военному преступлению Беларуси. Об этом заявила посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Скаак.

Красный Крест Беларуси был изгнан из международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Причиной такого решения причастность Красного Креста Беларуси к похищению украинских детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!