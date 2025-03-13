Россия похитила около 20 тыс. украинских детей, еще 17 тыс. пропали без вести – Украина в ОБСЕ

Страна-террористка Россия за время полномасштабной войны похитила 19546 украинских детей. И это только задокументированные случаи. На сегодняшний день еще 17 тысяч несовершеннолетних граждан Украины считаются пропавшими без вести из-за российской агрессии.

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Украина призывает Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уделить особое внимание незаконной депортации и насильственной русификации украинских детей, что является основой геноцидной политики Кремля по отношению к украинцам. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко.

Постпред ответил на доклад директора БДИПЧ Марии Телалян во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ. Его цитирует Укринформ.

"Незаконная депортация и насильственная русификация украинских детей являются основой геноцидной политики Кремля по отношению к украинскому народу. Эти дерзкие действия являются сознательной кампанией против национальной группы и нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Украина никогда не согласится на компромиссы в этом вопросе", – подчеркнул В.Ющенко.

Постпред указал на то, что на сегодняшний день задокументировано 19 546 случаев так называемого "устройства" украинских детей на территории Российской Федерации. Еще 1700 детей из-за российской агрессии считаются пропавшими без вести. По меньшей мере, 380 украинских детей были переданы под так называемую "временную опеку", то есть незаконно усыновлены в России.

По состоянию на сегодняшний день только 1227 детей удалось вернуть домой. И Россия продолжает препятствовать этому процессу всеми возможными способами.

"Украина не прекратит призывать международное сообщество требовать от России полной информации о депортированных детях, обеспечении доступа к местам их нахождения и поддержания усилий по их возвращению и реинтеграции. Мы считаем это вопросом критической важности для следующих поколений. Украина ожидает более активного участия ОБСЕ в содействии возвращению в депортированных украинских детей, незаконно ских политзаключенных, а также в других вопросах, где на кону стоит жизнь и достоинство человека", – подчеркнул глава украинской миссии в ОБСЕ.

В своем выступлении он также отдельно сказал о систематических пытках и других формах незаконного обращения, которые испытывают украинские гражданские и военнопленные в российском плену.

"Критически важным остается вопрос содержания Россией в изоляции украинских гражданских и военнослужащих, а также запрещение доступа к ним представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста", – отметил Юрий Витренко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина официально установила имена 19,5 тысячи украинских детей, которых Россия незаконно депортировала. Сейчас нет механизма возвращения их домой – военных обменивают на военных, а поскольку Украина не похищала российских детей, то схема обмена здесь невозможна.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что мирное соглашение должно включать возвращение в Украину депортированных детей.

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