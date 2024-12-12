Их невозможно обменять: Зеленский объяснил, в чем главная сложность возвращения депортированных Россией украинских детей. Видео
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина официально установила имена 19,5 тысячи украинских детей, которых Россия незаконно депортировала. На сегодня вернуть удалось только 1030 детей. Сейчас нет механизма, как это делать – военных обменивают на военных, а поскольку Украина не похищала российских детей, то схема обмена здесь невозможна.
В интервью CBN глава государства отметил, что вернуть депортированных детей – самое сложное. Механизмы возвращения гражданских тоже существуют, а вот депортированных – нет.
"Военных мы обменим на военных и это понятный процесс. Иногда они (россияне. – Ред.) блокируют, но это происходит. Иногда есть возможность вернуть гражданских – существует понятный инструмент того, как это происходит. С детьми очень сложно... Потому что мы не можем менять детей на детей. Там наши депортированные силой украинские дети. У нас нет русских детей. Мы никого не украли, никого не депортировали. Ни разу такого не было. И даже наша операция в Курской области тому доказательство. Нельзя говорить, что украинцев нет на российской территории, поэтому мы никого не трогали. Вот мы в Курской области и ни один человек не украден, ни одного гражданского человека мы не убили, ни один ребенок там не пострадал", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что в настоящее время украинскими институтами верифицировано 19,5 тысячи детей, которых Россия насильственно депортировала. Украина знает имя и фамилию каждого ребенка.
Однако еще в 2023 году российская омбудсменка Москалькова заявляла, что в РФ якобы находятся 700 тысяч украинских детей.
"Это их официальные данные. Не знаю, насколько это правда, но это ужас, они гордятся тем, что украли детей", – сказал Зеленский.
По его словам, Украина пытается возвращать своих детей при посредничестве партнеров, в частности Катара и Ватикана. Удалось вернуть всего 1030 детей.
Он выразил надежду, что с помощью европейских партнеров Соединенных Штатов Украине удастся завершить войну и вопрос возвращения наших граждан будет приоритетным.
"Мы хотим вернуть всех – и военных, и гражданских. И прежде всего вернуть наших детей домой. Для нас это очень важно", – подчеркнул президент.
Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего звонка Путину обвинил Украину в отказе от прекращения огня и масштабного обмена пленными на Рождество. Однако в Офисе президента заявили, что с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!