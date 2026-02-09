Россия показала новую планирующую бомбу УМПБ-5: предназначена для поражения целей с больших дистанций. Фото

Россия продемонстрировала обновленную управляемую планирующую бомбу УМПБ-5, которая является развитием комплекта УМПК-500 и предназначена для ударов с больших дистанций. Новое вооружение имеет улучшенную аэродинамику, а отдельная модификация с реактивным двигателем может преодолевать до 200 км.

УМПБ-5 официально описывается российской стороной как унифицированная модульная планирующая бомба. Об этом сообщает Defence Blog.

Принадлежит оружие к семейству УМПК – комплектов, которые превращают обычные авиабомбы в управляемые. В новой версии изменена конструкция корпуса и крыльев, что позволило увеличить дальность полета без изменения базовой системы наведения.

По данным украинских источников, бомба использует уже известные навигационные системы спутниковой и инерциальной коррекции, в частности SMART и Kometa-M12. Это позволяет российской авиации осуществлять пуски вне пределов поражения многих средств противовоздушной обороны, сохраняя относительную точность ударов по стационарным целям.

Отдельно сообщается о модификации УМПБ-5Р, оснащенной малым турбореактивным двигателем западного производства. Такая версия, по оценкам, способна поражать цели на дистанции до 200 км, поддерживая полет после сброса, а не только планируя за счет высоты и скорости носителя.

Даже без двигателя, благодаря увеличенной площади крыльев и лучшей аэродинамике, стандартная УМПБ-5 может преодолевать до 160 км – на 40-50 км больше, чем предыдущие варианты. Применение таких боеприпасов предусмотрено с тактических самолетов, в частности Су-34, которые могут оставаться в воздушном пространстве РФ или над временно оккупированными территориями.

Россия все активнее использует планирующие бомбы как относительно дешевый способ нанесения ударов большой мощности без прямого вхождения самолетов в зону действия украинской ПВО. Модульный принцип позволяет быстро переоборудовать старые неуправляемые боеприпасы, упрощая производство и логистику.

