Россия получит более выгодные позиции для атак: в ISW объяснили, что стоит за требованиями Путина по Донетчине

Российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом снова повторил требование к Украине отдать ему без боя всю Донецкую область. Мол, это непременное условие для прекращения российско-украинской войны.

Однако в случае, если бы Украина согласилась на требование Кремля, она помогла бы России занять более выгодные позиции для возобновления агрессии в любое удобное для агрессора время. О путинском требовании и угрозах, которые оно несет, говорится в материале Института изучения войны (ISW)

Путин требует Донецкую область

О том, что в разговоре с Трампом Путин снова выдвинул "условие прекращения войны", которое заключается в выводе из Донецкой области украинских войск и передачи всего региона России, рассказали на днях источники газеты TheWashington Post.

Взамен российский диктатор якобы заявил, что "будет готов уступить части" оккупированных Запорожской и Херсонской областей в обмен на это.

Из публикации, отмечают аналитики, непонятно, что именно имелось в виду под "уступкой" Кремля, впрочем, они склоняются к мысли, что речь шла о контролируемых Украиной частях Запорожской и Херсонской областей, которые Россия незаконно вписала в свою конституцию, но не смогла оккупировать – и именно от претензий на них Путин и согласен "отказаться".

Требование отдать России всю Донецкую область российский диктатор выдвигает к Украине уже не впервые. В августе текущего года он озвучивал его как предпосылку для прекращения огня.

Однако, отмечают в ISW, если бы это требование было выполнено – Россия получила бы непропорциональные преимущества.

Чем грозит Украине потеря Донетчины

Донецкая область имеет стратегическое значение для оборонной и оборонно-промышленной базы Украины, включая крепостной пояс — главной оборонительной линии Украины на востоке с 2014 года, пояснили аналитики. С тех пор Украина создала там значительный логистический и оборонно-промышленный центр, который оккупационная армия сейчас захватить не способна.

"Российские войска пока не имеют доступных средств для быстрого охвата или проникновения в крепостной пояс, захват которого, вероятно, займет несколько лет при нынешних темпах продвижения", – указано в материале.

В то же время аналитики предостерегают, что передача Донетчины под контроль РФ позволила бы российским войскам избежать длительной и кровопролитной борьбы и продолжать боевые действия в глубоких тыловых районах Украины с новых позиций вдоль границы Донецкой области.

"Российские войска будут иметь выгодные позиции для осуществления атак на восток Днепропетровской и Запорожской областей или юг Харьковской области — районы, которые значительно менее укреплены, чем крепостной пояс. Такой отвод также создаст более выгодные условия для текущего российского наступления, чтобы продвинуться через реку Оскол на востоке Харьковской области и подойти к Изюму. Россия будет иметь выбор из нескольких взаимодополняющих наступательных операций, если Украина уступит Донецкую область России, особенно если нет гарантии, что Россия не возобновит наступательные операции в Украине", – предостерегли в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне заметили проблемы с бензином после украинских ударов и ожидают только худшего – и аналитики ISW считают, что эти ожидания вполне оправданы. Более того, аналитики считают, что, при условии продолжения украинской кампании дальнобойных ударов и выбивания объектов нефтепереработки уже совсем скоро эффект путинской "СВО" почувствуют все россияне – даже те, кто никогда не имел авто.

