Россия попытается перерезать пути поставок оружия: Данилов назвал возможное направление наступления РФ

Российские войска могут сделать попытку перекрытия путей доставки оружия в Украину. Украинская армия готова к такому сценарию.

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Об єтом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он пообещал, что "исторические территории Украины" будут возвращены.

Данилов заявил, что в настоящее время армия РФ не имеет достаточно сил для захвата столицы Украины. Это обусловлено и слабостью военнослужащих России, и сопротивлением общества.

Он добавил, что оккупанты могут совершить атаку на западные области Украины с целью перерезать пути поставки оружия из Запада.

"Мы готовы к такому сценарию, понимаем, что происходит и дадим достойный отпор", – заявил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины отметил, что Украина уже доказала свою силу, дав отпор "второй армии мира".

"Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и впредь. Более того, мы вернем все свои исторические территории. И я обращаю внимание на словосочетание "исторические территории". Это наша обязанность, и так и будет", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов назвал два направления, где войска РФ могут пойти в наступление. Так, российские оккупационные войска по-прежнему пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако в ходе запланированного наступления армия РФ может нанести удар в других регионах.

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