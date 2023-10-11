'Россия потеряла инициативу – и мы продолжаем давить на нее': Зеленский на 'Рамштайне' объяснил, почему РФ нужно остановить

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия потеряла инициативу на поле боя и украинские защитники продолжают давить на врага. Также глава государства отметил, что сейчас важно продолжать давить на Россию, чтобы не позволить ей адаптироваться и заручиться поддержкой других стран.

По словам президента, российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ, но своими силами РФ уже не может вести эту войну. Поэтому Москва пытается нарастить поставки оружия из Ирана и Северной Кореи. Об этом Зеленский заявил во время заседания Контактной группы по обороне Украины на уровне министров обороны в формате "Рамштайн" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что благодаря усилия украинских военнослужащих, кремлевскому диктатору Владимиру Путину не удалось захватить Украину. В то же время теперь РФ не может позволить себе новую гонку вооружений.

В то же время президент подчеркнул, что амбиции страны-агрессора России никогда не ограничивались Украиной, поэтому сейчас важно обезвредить врага на поле боя.

Видео дня

"Сегодня никто не может сказать, сколько еще дней нам придется оборонять нашу независимость и нашу идентичность. Но мы уже можем сказать несколько вещей. Первое: Путину не дастся Украина. Второе: Россия не может позволить себе новую гонку вооружений. Третье: демократия может победить в этой битве. И это важно не только для нашей страны, но и для каждой страны в мире. Амбиции Москвы никогда не были ограничены Украиной, и мы все хотим, чтобы эти амбиции были обезврежены в Украине в ближайшее время", – заявил Зеленский.

Зеленский акцентировал на то, что российским оккупантам не нужно позволять брать паузы, во время которых враг может восстановиться и выбрать новую тактику.

"Сейчас у нас особенная ситуация на поле боя, такая ситуация, в которой необходимо давить без пауз, важно, чтобы не было пауз. Оборона не должна позволять противнику останавливаться и восстанавливаться, выбирать новые тактики. Россия потеряла инициативу – и мы продолжаем давить на нее", – сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что теперь РФ пытается заручиться поддержкой других стран, в частности, Ирана и Северной Кореи. Москва пытается получить больше оружия, чтобы продолжать боевые действия в Украине.

"Противник пытается штурмовать наши позиции, несмотря на нашу оборону несмотря на то, что идет наша контрнаступательная операция. Но именно наши военнослужащие определяют ход событий. Россия не может своими силами вести эту войну. Ей нужен Иран, она не может справляться без Шахедов. Ей нужна Северная Корея. Впервые в истории Москва поехала в Пхеньян, чтобы склонить колено", – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну против Украины, Россия в принципе заинтересована в максимальной дестабилизации и разжигании тлеющих конфликтов в разных уголках мира. Именно поэтому государство-агрессор должно оказаться в полной изоляции, и добиться этого возможно лишь общими усилиями цивилизованного мира.

Напомним, 11 октября украинский президент прибыл с визитом в Бельгию и примет участие в заседании "Рамштайна". В ходе поездки, которая ранее не анонсировалась, Зеленский проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Пентагона Ллойдом Остином и премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.