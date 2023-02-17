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Россия потеряла под Угледаром 71 единицу техники за последние две недели – WarSpotting

Ольга Липич
War
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Россия потеряла под Угледаром 71 единицу техники за последние две недели – WarSpotting

Оккупационная армия России продолжает нести большие потери на войне в Украине не только в живой силе, но и в военной технике. Только за последние 14 дней, как подсчитали аналитики, оккупанты могли лишиться 71 единицы техники в районе Угледара на Донбассе.

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Об этом говорится в инфографике, которую опубликовала организация WarSpotting в четверг, 16 февраля. Она занимается занимается разведкой по открытым источникам (OSINT).

Как отмечается, на фронте было уничтожено или захвачено украинскими военными танки и машины российских захватчиков. Кроме того, некоторую технику военные РФ бросали на поле боя.

Согласно данным портала, 33 танка потеряли оккупанты за последние 14 дней – 28 единиц техники они бросили, еще 5 было уничтожено. Один танк армии России был захвачен и еще один поврежден.

Что касается, боевых машин пехоты, то за две недели у россиян их стало меньше на 33 единицы. 22 БПМ ВСУ уничтожили, 10 – оккупанты оставили. Одна машина повреждена.

Также противник бросил на поле боя одну инженерную машину, еще три украинские защитники уничтожили.  Также поврежден еще один грузовик врага.

Россия потеряла под Угледаром 71 единицу техники за последние две недели – WarSpotting

При этом в сообщении уточнили, что потери России в данное время можно считать условными, поскольку "туман войны все еще сохраняется". Там отметили, что за брошенной техникой российские оккупанты могут вернутся. 

В организации также отметили, что пока нельзя точно сказать в результате каких операций армия России потеряла технику или бросила ее. Возможно, речь идет о штурме, но в любом случае операция оккупантов пошла не по плану. Потери РФ могли составить  до одной механизированной бригады, причем половина потерь – в течение нескольких дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска РФ за почти полные 358 суток войны против Украины потеряли 140 460 военных и значительное количество техники, вооружения. Только накануне наши воины ликвидировали 690 захватчиков и сбили российский "Аллигатор".

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