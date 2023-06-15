Россия потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две войны в Ичкерии - Генштаб

Российская армия оккупантов продолжает нести потери на войне в Украине, в том числе, и дорогостоящей стратегически важной техники. Только вертолетов на поле боя враг утратил в пять раз больше, чем за обе военные кампании в Чечне.

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Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Алексей Громов на брифинге военного командования ВСУ. Он поздравил подразделения противовоздушной обороны с уничтожением вражеского вертолета "Аллигатор", который стал 300-м с начала полномасштабной войны.

"Таким образом, количество уничтоженных в Украине вертолетов примерно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов", – подчеркнул военный.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Стоимость одного вертолёта — около 857 млн рублей или 10 млн долл США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минобороны призвали украинцев не верить пропаганде РФ, которая упорно пытается навязать версию о многочисленных потерях ВСУ. Цель – деморализация и создание паники.

"Украинская армия при наступлении несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном", – заявила заместитель министра Анна Маляр.

С начала полномасштабного вторжения армия захватчиков потеряла более 10 тысяч единиц тяжелой техники. Эти утраты представляют собой 65% от всего количества танков и 44% от количества БМП, которые российская армия имела перед вторжением в феврале 2022 года, не учитывая технику, находившуюся на хранении.

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