Россия потеряла в войне против Украины в январе более трех мотострелковых дивизий: в ISW объяснили, что это означает

Войска РФ в январе 2025 года продолжали нести высокие потери в войне против Украины, несмотря на более медленные темпы продвижения по сравнению с месяцами конца прошлого года. Причем их командование, вероятно, специально допустило такие рекорды смертей и рарений оккупантов, поскольку ставило целью территориальные завоевания.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики пока не оценивают, сможет ли, и насколько долго, российская армия терпеть большие потери личного состава.

Согласно данным Министерства обороны Украины (МО) от 3 февраля 2025-го, российские войска за минувший январь потеряли 48 240 живой силы. Это равно более чем трем российским мотострелковым дивизиям и сделало январь вторым по величине потерь месяцем с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

"ISW обнаружил геолокационные доказательства, чтобы оценить, что российская армия "отвоевала" примерно 498 кв. км в январе в Украине и в Курской области РФ, или примерно 16,1 кв. км в день. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что она понесла примерно 96-ти потерь личного состава на один квадратный километр захваченной территории", – подсчитали аналитики.

По данным МО Украины, в декабре 2024 года ВС РФ понесли потери в размере 48 670 оккупантов. Это был самый высокий ежемесячный показатель относительно смертей/ранений живой силы врага с начала полномасштабной войны. По подсчетам ISW, за последний месяц прошлого года российские войска захватили в общем 593 кв. км территории.

"Уменьшение захваченной территории примерно на 100 кв. км в период с декабря 2024-го по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным показателем потерь указывает на то, что российские войска несут такие же высокие потери, несмотря на достижение меньшего территориального продвижения в ближайшей перспективе", – считают аналитики Института изучения войны.

Ранее они отмечали, что продвижение оккупантов замедлилось с ноября по декабрь 2024 года. Также предположили, что военное командование армии РФ допустило рекордные потери личного состава осенью 2024-го, чтобы способствовать более крупным территориальным завоеваниям.

"Но остается неясным, будет ли оно готово терпеть такие потери, если темпы продвижения российских войск продолжат снижаться по мере их продвижения к более хорошо защищенным населенным пунктам, таким как Покровск", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман подчеркнул, что снижение темпов продвижения войск РФ – не повод для оптимизма. Оно позволяет врагу восстановить нужный баланс потерь и пополнения живой силы, а также подготовиться к новому активному этапу наступательных действий.

