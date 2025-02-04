Армия Путина снизила темп наступления, но это не повод для оптимизма. Интервью с майором Гетьманом

Российская оккупационная армия снизила темпы наступления в Украине. Фактически враг делает относительную паузу в войне в Украине, чтобы подготовиться к новому активному этапу. Он может начаться уже через несколько месяцев, весной. Колоссальные потери вражеской армии сказались – сейчас она находится в состоянии "отрицательного баланса". Текущее понижение активности в определенной степени позволяет противнику восстановить этот баланс, ведь уровень потерь также уменьшается.

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Тем временем, украинская армия переходит на корпусную систему. Что это значит? Что управление крупными группировками ВСУ будет происходить из одного центра и не будет привязываться к территориям – корпуса смогут действовать вдоль всей линии фронта без лишних бюрократических процедур. Конечно, эти нововведения имеют свои недостатки, но преимуществ гораздо больше.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о начале перехода украинской армии на корпусную систему. Можете ли вы объяснить, что такое корпусная система? Какие преимущества она дает?

– Подразделения формируются, начиная от отделения, дальше взвод, рота, батальон, иногда бывает полк, далее идет бригада, корпус, а дальше – армия. Корпусная система означает объединение нескольких бригад, находящихся под единым управлением. То есть они могут не относиться к каким-либо территориальным группировкам, и корпуса могут перемещаться.

Например, если нужно переместить бригаду на расстояние в тысячу километров, то это уже будет другая территориальная группировка. Но если это корпус, то для него это не имеет значения, он может перемещаться по всему участку фронта как единая структура. Следовательно, речь идет о большем объединении.

– Что это меняет?

– Управление происходит из одного центра, одного штаба без привязки к месту. Например, если говорить о бригадах, то когда они перемещаются из одного региона в другой, они попадают из одного объединения в другое с другим командованием. С корпусами такого не происходит.

Следовательно, это определенная диверсификация. Конечно, это не идеальная структура. Один из недостатков – увеличение количества штабных работников, увеличение количества генеральских должностей, большая инерционность, чем в случае с отдельной бригадой, ведь чем больше структура, тем она инерционнее. Законы физики в таких случаях очень хорошо работают. Но преимущества превышают недостатки, и в целом это положительное решение.

– В своей сводке Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки 2 февраля произошло 97 боевых столкновений. Там обратили внимание, что впервые с начала года эта цифра не пересекла отметку 100. Предполагаете ли вы, что активность врага начинает спадать?

– Она не начинает идти на убыль, она действительно идет на убыль. Число боевых столкновений вдоль всего фронта уменьшается. Это связано с тем, что россияне несут большие потери и с тем, что нужно формировать подразделения по штатному расписанию.

Проще говоря, если в роте 100 военных, из них 33 были убиты или ранены, то просто добавить еще 33, чтобы рота стала полноценной, невозможно. Ведь выбиваются определенные должности и нужно найти людей именно на эти должности. Например, связиста невозможно заменить снайпером или медиком. Нужен именно связист. Следовательно, нужно перебрать большее количество людей, и это не так просто. Невозможно восстановить роту механическим добавлением необходимого количества военнослужащих.

К тому же не является большой тайной, что россияне готовятся к будущим длительным наступательным действиям весной. Следовательно, это может быть определенной паузой перед новым этапом активных действий. Возможно, они смотрят, будут ли переговоры или нет, и тому подобное. Но судя по тому, что мы знаем, в частности, о финансировании российской армии – эта информация не является тайной, – они готовятся к наступательным действиям.

Когда они могут начаться? Думаю, они будут ждать до апреля или конца марта. Как только погода нормализуется, как только появится возможность быть более мобильными, может быть принято такое решение.

– Но в плане ресурса у них проблем по-прежнему нет.

– Да, у них нет никаких проблем. Они могут еще мобилизовать людей, если нужно. На сегодняшний день, учитывая потери, которые враг имел в течение последних нескольких месяцев, возможность мобилизации была меньше этих потерь, следовательно, у них отрицательный баланс. Но сейчас они снизили количество боевых столкновений, соответственно, уменьшился и уровень потерь. То есть, они готовятся.

Например, к наступательным действиям, которые были осенью прошлого года, они готовились в течение полугода. Все видно, все прозрачно. Эти вещи очевидны. Все лежит на поверхности. Чтобы сделать определенные выводы, достаточно просто собрать в кучу факты из разных источников.