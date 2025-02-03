Силы обороны остановили 39 атак оккупантов на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Начались 1076-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений. На Покровском направлении украинским военным удалось остановить 39 атак.

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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, враг совершил три ракетных удара, 63 авиаудара (в том числе сбросив 112 управляемых авиабомб), а также более 5800 артиллерийских обстрелов, из которых 62 – с применением реактивных систем залпового огня. Для атак было использовано 2725 дронов-камикадзе.

В районах Александровки (Сумщина), Гремячки (Черниговщина), Новополя (Донеччина), Щербаков (Запорожье) и Херсона зафиксированы самые большие обстрелы.

По данным Генштаба, на Купянском направлении оккупанты совершили 18 штурмов в районах Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Лозовой.

На Харьковском направлении две атаки возле населенного пункта Гатище.

На Покровском направлении произошло 39 штурмовых действий на подступах к Зеленому Полю, Тарасовке, Успеновке, Елизаветовке, Водяному Второму и другим населенным пунктам.

Торецкое направление – восемь вражеских атак возле Торецкого и Крымского.

Кроме этого, враг восемь раз атаковал возле Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполевки и Серебрянки на Лиманском направлении.

Северское направление – две неудачные попытки штурма вблизи Белогоровки и Ивано-Дарьевки. А на Краматорском направлении российские войска совершили две атаки в районах Предтечиного и Временного Яра.

Также украинские военные отбили одну атаку в районе Константинополя на Новопавловском направлении.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции ВСУ возле Каменского. В то же время активные боевые действия не зафиксированы на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.

Также Силы обороны Украины отразили 12 атак на Курском направлении. За минувшие сутки здесь зафиксировано 383 артобстрела, 33 авиаудара из 43 КАБов.

Волынское и Полесское направления – признаков подготовки к наступлению не выявлено.

В приграничных районах Черниговщины и Сумской области враг с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Какие потери понес враг за минувшие сутки

За сутки российские войска потеряли 1300 солдат, 12 танков, 18 бронированных машин, 51 артсистему, реактивную систему залпового огня, три средства ПВО, 118 беспилотников, 89 единиц автотехники и две единицы спецтехники.

2 февраля ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, два средства ПВО, средство РЭБ, состав боеприпасов, четыре артиллерийские системы, а также два пункта управления противника.

Силы обороны Украины продолжают успешно держать оборону, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщал OBOZ.UA, за ночь 3 февраля Силы обороны Украины отразили очередную дроновую атаку РФ. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты 38 ударных беспилотников. Еще четверть сотни таких целей были утрачены локационно.

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