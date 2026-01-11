'Россия повторила издевательства и фашизм': Зеленский сравнил войну в Украине со Второй мировой

Российские потери по состоянию на сейчас составляют сейчас каждый день не менее 1000 убитых в сутки. В то же время в воскресенье, 11 января, наступил 1418 день войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Он заявил, что война России против Украины длится ровно столько, сколько война нацистской Германии против СССР.

"Они хотели повторить – и повторили издевательства над людьми, повторили фашизм, повторили почти все и худшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно "накреативили" войну "шахедами" и баллистикой против электростанций и котельных", — сказал глава государства.

Как и в 30-40 годы, россияне пытаются захватить Донецкую область, Купянск и Запорожскую область, однако все их планы проваливаются, говорит глава государства.

"Это много говорит о той системе, которую построил Путин, и просто о нем лично. Российские потери составляют сейчас каждый день не менее 1000 убитых в сутки – с декабря так, и это Россия так платит фактически за то, чтобы война не заканчивалась. Это безумие", — резюмирует Зеленский.

Напомним, ранее глава государства заявил, что по состоянию на воскресенье, 11 января, самая сложная ситуация со светом фиксируется на Киевщине, в таких городах как Бровары, Васильков, Фастов и Борисполь.

Также сообщалось, что в понедельник 12 января, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключение света затронут большинство регионов нашего государства, поскольку ситуацияостается довольно сложной.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

