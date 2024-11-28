'Россия превращается во вторую КНДР': в МИД Украины высказались по поводу новых угроз Путина

Россия, пытаясь запугать своими ракетами и Украину, и Запад, становится похожа на Северную Корею, использующую такие же методы. Кремлевский же диктатор Владимир Путин новыми угрозами удара ракетой "Орешник" показал, что хочет продолжать войну.

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Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 28 ноября. Он напомнил, что ранее КНДР регулярно угрожала ракетами другим странам.

"Мы видим, как Россия медленно, но уверенно превращается во вторую Северную Корею, которая использует этот аргумент, что у нас есть ракеты и мы готовы ими ударить. Нам понятно, что этими заявлениями пытаются запугать партнеров Украины, чтобы они прекратили свою поддержку", – подчеркнул спикер МИД.

Тихий обратил внимание, что Путин снова угрожал Украине "Орешником" во время своего визита в Астану. Тем самым он выразил неуважение и к Казахстану, и Китаю, Бразилии и другим членам "Большой двадцатки", призывающим избегать любой эскалации.

"Мы ждем, что эти страны отреагируют на заявление Путина. Это очень важно, отреагируют на угрозу расширения войны", – подчеркнул Тихий.

Спикер также отметил, что время, когда Путин прибег к подобным угрозам, не случайно – диктатор хочет таким образом повлиять на новую администрацию США и показать, что она слаба.

И в такой ситуации отбросить эти угрозы – единственный способ правильно отреагировать. Ибо сейчас нужен мир через силу, подчеркнул Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября на саммите ОДКБ Путин заявил, что Россия может в эти сутки нанести удар по Киеву межконтинентальной ракетой "Орешник". По его словам, на этот раз удар испытывают "центры принятия решений".

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