Россия придумала новый способ защиты своих кораблей от украинских дронов – британская разведка

Командование Черноморского флота РФ нашло способ защиты своих объектов от атак украинских морских дронов. Оккупанты пытаются повысить шансы российских судов на "выживание", заграждая баржами проходы к портам.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 31 марта. Как отметили в ведомстве, недавний анализ снимков выявил четыре баржи, расположенные у входа на объект ЧФ РФ в Новороссийском морском порту.

"Это попытка усилить защиту порта от атак украинских безэкипажных надводных кораблей (БНК). Из-за повышенного риска украинских ударов в традиционном порту приписки Севастополе Новороссийский порт теперь играет решающую роль в укрытии наиболее ценных активов Черноморского флота", – говорится в сводке.

В британской разведке также отметили, что бывший командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов "был заменен после успехов Украины в использовании БПЛА против российских целей как на море, так и в порту".

"Сменивший его вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, стремился повысить шансы российских судов на выживание, приняв дополнительные превентивные и оборонительные меры, включая сокращение прохода к портовым объектам", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в британской разведке заявили, что РФ решила создать новую "днепровскую речную флотилию", чтобы помешать созданию плацдарма ВСУ в Крынках на левобережье Херсонщины. Однако российские корабли будут уязвимы для морских дронов, отметили в ведомстве.

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