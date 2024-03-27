Разведка Британии указала на уязвимость кораблей российской "днепровской флотилии"

Россия решила создать новую "днепровскую речную флотилию", чтобы помешать таким украинским операциям, как создание плацдарма в Крынках, на левом берегу Херсонщины. Однако вражеские корабли будут уязвимы для надводных дронов, которые Силы обороны уже успешно используют в Черном море.

Об этом заявила британская разведка. Ее отчет был опубликован 27 марта в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу объявил о планах сформировать "днепровскую речную флотилию" и лодочную бригаду 20 марта 2024 года. Скорее всего, новое подразделение будет отвечать за боевые действия на водных путях Днепра и на островах Херсонской области.

Вероятно, вражеская "флотилия" будет подчинена группе войск "Днепр". Последняя была образована оккупантами после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Агрессор, как считают британские военные, хочет предотвратить и воспрепятствовать украинским операциям через реку Днепр, таким как создание и поддержание плацдарма в Крынках.

"Российские и украинские силы потеряли большое количество личного состава и техники в ходе атак на Крынки", – сказано в отчете разведчиков.

Новое вражеское формирование будет заниматься речным патрулированием, в то время как Черноморский флот противника будет действовать дальше, в восточной части Черного моря.

"Днепровская военная флотилия, вероятно, будет уязвима для украинских беспилотных надводных транспортных средств, которые эффективно уничтожают российские корабли, действующие в Черном море", – отметили в МО Британии.

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны в сводке за 26 марта заявил, что Силы обороны продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок на левобережье Херсонской области.

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