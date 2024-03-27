Оккупанты ведут наступление в районе Бахмута и Кременной, ВСУ удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины: анализ ISW

По результатам ожесточенных боев 26 марта российские оккупационные войска подтвердили продвижение вблизи бурелома к востоку от Тернов в районе Кременной на Луганщине, а также к северо-востоку от Канала и Бахмутскому направлению. В то же время Силы обороны продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что украинские силы недавно восстановили ограниченные позиции в северной Синьковке в районе Купянска.

В то же время, ссылаясь на российских "военных блоггеров", ISW сообщило, что оккупанты продвигаются к Тернам, тогда как украинские войска контратакуют в этом районе. Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев:

– к северо-востоку от Купянска возле Синьковки;

– юго-восточнее Купянска возле Ивановки;

– к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки;

– к югу от Кременной возле Белогоровки.

Сообщается, что вблизи Белогоровки действуют подразделения российского отряда "ГОРБ" 2-го корпуса армии "ЛНР".

Со ссылкой на геолокационные кадры от 24 марта, аналитики сообщили, что оккупанты также незначительно продвинулись северо-восточнее Канала – восточного пригорода Часового Яра.

По данным украинских и российских источников, позиционные бои продолжались:

– к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

– к западу от Бахмута возле Ивановского;

– юго-западнее Бахмута возле Клещиевки;

– и к югу от Бахмута вблизи Нью-Йорка.

Один из российских военных блоггеров утверждал, что подразделения российской 11-й ОГДШБр якобы полностью захватили Ивановское, но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления. Другой российский "эксперт" писал, что оккупанты продвинулись вблизи Ивановского и Клещиевки, но аналитики также не подтверждают эту информацию. Вблизи Бахмута действуют подразделения российской 98-й дивизии ВДВ.

На левобережье Херсона в районе Крынок также продолжаются позиционные бои. Геолокационные кадры от 26 марта зафиксировали удар украинского HIMARS по российскому центру управления беспилотниками вблизи Чернянки Херсонской области (южнее Новой Каховки).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что 25 марта на левобережье Херсонской области было относительное затишье. Отсутствие штурмовых действий было связано с погодными условиями.

– Ранее в ISW отметили, что оккупационные войска РФ приближаются к окрестностям Временного Яра в Донецкой области, но вряд ли будут угрожать населенному пункту окружением или захватом в ближайшие месяцы. Хотя это принесло бы захватчикам ограниченную, но важную оперативную выгоду, если бы они смогли этого добиться.

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