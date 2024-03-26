Оккупанты сутки не проводили штурмы в районе Крынок: Гуменюк объяснила, что происходит. Карта

Российская оккупационная армия продолжает осуществлять регулярные штурмы позиций украинских войск на левобережье Херсонской области. Однако за прошедшие сутки, 25 марта, на этом участке фронта было относительное затишье.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, отсутствие штурмовых действий связано с погодными условиями. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.

Путинская армия продолжает совершать штурмовые действия на юге Украины и устраивает регулярный террор в районе села Крынки Херсонской области. При этом Гуменюк отметила, что за прошедшие сутки вражеская группировка "Днепр" штурмовых действий не проводила.

"Несмотря на то что враг продолжает штурмы, в частности и на Запорожском направлении, и хотел бы проводить регулярный террор и нашего плацдарма в районе Крынок, но за минувшие сутки ни одной штурмовой группы РФ не собралось в группировке "Днепр", которая была готова проводить штурмы в районе Крынок", – сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" объяснила, что такое относительное затишье может быть связано с ухудшением погоды. Сейчас на юге нашей страны объявлено штормовое предупреждение.

"В некоторой степени на это влияют погодные условия, штормовое предупреждение на юге, ветер очень мощный и сильные дожди. Вполне вероятно, что это немного сбило вражеский потенциал", – констатировала Гуменюк.

Напомним, в районе поселка Розовка Пологовского района Запорожской области войска Российской Федерации обустроили место базирования. Выявить их на временно оккупированной территории сумели украинские партизаны.

Ранее активисты украинского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску захватчиками бетонных укреплений в направлении Бердянска (Запорожская область).

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