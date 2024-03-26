Прячутся на территории сельхозпредприятия: в "Атеш" показали место базирования оккупантов на Запорожье. Фото и видео

В районе поселка Розовка Пологовского района Запорожской области войска Российской Федерации обустроили место базирования. Выявить их на временно оккупированной территории сумели украинские партизаны.

Успешную совместную операцию провели участники "Атеш" и "Маріуполь.Спротив". Об этом во вторник, 26 марта, сообщил в Telegram-канале советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко.

"Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов на территории сельхозпредприятия", – рассказал Андрющенко в своем блоге.

На объекте, как установили патриоты, размещаются инженерные подразделения врага, а также подразделения, отвечающие за военную логистику "на ноль".

"Вся информация была передана по назначению. Что такое "накопление", о котором мы системно сообщаем, наконец-то можете частично увидеть сами. Из того, что позволено обнародовать", – отметил Андрющенко.

Как писал OBOZ.UA:

– Активисты украинского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску захватчиками бетонных укреплений в направлении Бердянска (Запорожская область).

– Ранее партизаны провели разведку воинской части Черноморского флота РФ в селе Перевальное под Симферополем (Крым, Украина). Там было выявлено большое количество живой силы врага, почти все оккупанты – приезжие представители нацменьшинств России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!