Россия применила рекордное количество баллистических ракет с начала полномасштабной войны: анализ ударов по Украине за месяц

В октябре российские оккупационные войска дважды нанесли ракетный удар на пределе своих возможностей, но при неизменной поддержке массированного налета дронов-камикадзе и приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародий". И, к сожалению, прошлый месяц стал рекордным в 2025 году по применению ракетных средств поражения по Украине. А вот по количеству дроновых атак имел довольно среднестатистический уровень интенсивности.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В октябре РОВ применили по Украине 268 ракет разных типов и модификаций, что стало самым высоким показателем с начала 2025 года.

Перехвачено было 152 ракеты, или 57% от общего количества. Это один из самых низких показателей перехватов российских ракет украинской ПВО, но тому есть объяснение: переход России на террор ближней и средней тыловой зоны одиночными и групповыми ударами посредством баллистических ракет 9М723 (ОТРК "Искандер-М") либо KN-23. В большинстве случаев удары наносились по городам и районам, где отсутствуют системы ПВО, способные перехватывать эти ракеты – Patriot и SAMP/T.

Этот фактор привел к ухудшению статистики перехватов, а также тому, что российские баллистические ракеты прошли модернизацию, позволившую им на конечном участке удара совершать маневр, что также осложнило противодействие 9М723.

В целом номенклатура и количество использованных врагом в октябре ракет имеет следующий вид:

Х-101/555/55 – 72, из которых были перехвачено 53 ракеты*;

ЗМ-14 "Калибр" – 17/13;

9М723 ОТРК "Искандер-М"/ KN-23 /баллистические ракеты неустановленного типа (НТ) – 89/31;

ОТРК "Искандер-К" – 46/32;

Х-47М2 "Кинжал" – 10/2;

Х-31П – 2/0;

Х-59/69 –24/15;

неустановленного типа – 8/0.

*Смешанный тип – когда нет четкого определения в сообщениях ВС ВСУ, согласно открытым данным, какие ракеты применялись, каких модификаций и сколько было сбито каждого типа. По итогу в этой категории 72/53 разных ракет Х-101, 3М14 "Калибр", 9M727/728 "Искандер-К".

Как видим, в октябре баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23 применялись особо интенсивно и был установлен абсолютный рекорд. На сегодняшний день баллистические ракеты стали даже более массовым средством террора, чем авиационные Х-101. За счет практически ежедневного применения поодиночно, а также групповым ударам с периодичностью раз в 5-7 дней РОВ смогли выйти на настолько высокий показатель.

Разумеется, этому способствует увеличенное производство 9М723 до минимум двух единиц готовой продукции в сутки, а также закупки копии этих ракет у КНДР – KN-23.

Очевидно, что Россия будет только наращивать свой потенциал террора баллистическими ракетами, и в будущем это будет их основным (ежедневного применения) средством поражения.

Единственное, что сейчас сдерживает российских оккупантов, – это ограниченное производство и недостаточное количество пусковых установок для масштабирования актов террора.

Налеты Shahed-136/"Гербер"/"Пародий"

В октябре российские оккупационные войска не установили рекорда по количеству налетов дронов-камикадзе и дронов-приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", но этот показатель все равно стал одним из самых высоких в году – 5298. Напомню, что абсолютный рекорд применения оккупантами дронов был установлен в июле – 6394.

Но при этом количество попаданий составило рекордные 977, или 18% от общего количества задействованных средств, что является худшим показателем за весь период задействования РОВ этих дронов в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно общей статистике налетов картина имеет следующий вид:

в январе 2025-го РОВ применили 2507 Shahed-136/"Гербер"/"Пародий";

в феврале – 3907;

в марте – 4196;

в апреле – 2357;

в мае – 3512;

в июне – 5412;

в июле – 6394;

в августе – 4133;

в сентябре – 5651;

в октябре – 5298.

При этом процент результативных ударов менялся в пропорции 3%, 9%, 15%, 15%, 16%, 14%, 11%, 17%, 13% и 13%.

Причин таких низких показателей перехвата несколько. Это и нехватка сил и средств для эффективного перехвата дронов, и тактика рассеивания, когда дроны направляются на одну и ту же цель одновременно несколькими совершенно разными маршрутами, и т.д.

Все вышеизложенное говорит о постоянной работе РОВ над оптимальной тактикой применения дронов-камикадзе, призванной повысить эффективность их актов террора. И, соответственно, о неизменной актуализации расширения комплекса мер по противодействию этим средствам.

Выводы

В октябре 2025 года российские оккупационные войска значительно масштабировали удары посредством баллистических ракет, установив абсолютный рекорд их применения за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Это обстоятельство говорит о явном стремлении РОВ нарастить удары по Украине именно этим, трудноперехватываемым типом ракет – для более гарантированного поражения целей.

Если бы не рекорд с применением баллистических ракет, то можно было говорить о сохранении РОВ системности ракетных ударов ограниченным боекомплектом каждой категории, компенсируемого комбинированием средств поражения.

Тем не менее за весь месяц мы не увидели, чтобы в ходе комбинированных ударов было применено определенное средство поражения в количестве 50 и более единиц. В частности, речь идет о ракетах Х-101/555/55, которые ранее были самыми массовыми по применению средствами террора. Но это не означает, что у врага дефицит этих средств поражения, как раз наоборот: их запасы оцениваются примерно в 400 единиц.

Суть в том, что России попросту не хватает носителей, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, поскольку существенная часть их боеспособного крыла была уничтожена в рамках спецоперации СБУ "Паутина".

В октябре РОВ не установили абсолютного рекорда по использованию дронов-камикадзе и дронов-приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", но был показан один из самых негативных результатов по их перехвату.

С учетом тенденций, наблюдаемых последние несколько месяцев, и с учётом специфики октября, связанной с рекордом применения баллистических ракет, ноябрь вряд ли будет существенно отличаться по своим показателям, а сохранит по основным категориям средств террора схожую интенсивность.