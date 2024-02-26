Россия привлекла афроамериканцев к десантным операциям на Днепре: в 'Атеш' раскрыли подробности

Российская оккупационная армия начала привлекать афроамериканцев к десантным операциям на юге Украины. Враг задействует наемников для штурма украинских позиций.

При чем россияне осознанно используют таких боевиков в качестве пушечного мяса. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

В Херсонской области темнокожие наемники принимают непосредственное участие в речных десантных операциях оккупантов на Днепре. Перемещение грузовиков с наемниками и тралы с моторными лодками в были зафиксированы в ночное время суток в направлении населенного пункта Забарино.

При этом в "Атеш" отметили, что на следующее утро эти грузовики и тралы возвращаются в южную часть Херсонщины без груза. Также удалось выяснить, что лодки, на которых афроамериканцы проводят десантные операции оборудованы мобильными средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, агенты "Атеш" подчеркнули, что российские оккупанты используют наемников в качестве пушечного мяса, ведь их отправляют на заведомо невыполнимые задания.

Напомним, страна-агрессор Россия активно вербует в ряды своей оккупационной армии иностранных наемников. В результате на поле боя в Украине уже появились боевики из Кубы. Наемники подписывают контракты с минобороны РФ через военкоматы.

Ранее сообщалось, что в ряды оккупационной армии РФ массово вербуют граждан Непала, Сирии, Кубы и других стран, которых без сожалений "утилизируют" в Украине.

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