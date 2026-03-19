Россия привлекла к боям под Покровском наемников из КНДР и Африки: военный объяснил, на что сделал ставку враг. Видео

Россия пытается компенсировать потери живой силы всеми возможными способами. В частности, Москва активно вербует наемников в бедных странах Африки, привлекает и северокорейских военных.

Видео дня

Они сейчас фиксируются под Покровском. Об этом рассказал Игорь Яременко, начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ, в эфире телеканала Киев24.

Под Покровск Россия бросает наемников из Африки и военных из КНДР

По словам военного, сейчас разведка под Покровском фиксирует наемников РФ разных национальностей, в частности, из Северной Кореи и Африки.

"Фиксируются наемники из разных государств. И афроамериканцы встречаются, и корейского происхождения, северокорейские войска тоже были на фронте. Российская Федерация пытается стянуть людей откуда только может", – говорит он.

Несмотря на сообщения об ухудшении экономической ситуации в РФ, денег на вербовку наемников из бедных стран той же Африки Москве до сих пор еще хватает.

"Пока фиксируем факт, что у РФ хватает ресурсов (это именно денежный эквивалент) привлекать наемников. Они идут... Я не совсем уверен, что они понимают, куда они идут и что их здесь ждет. Но за обогащением они идут на эту войну. Поэтому РФ сейчас пытается перекрыть дефицит именно живой силы с помощью любого ресурса. Ни для кого не секрет, что приобщались и северокорейские граждане к этой войне, из Африки довольно много наемников привлекается в РФ – именно из регионов, где, скажем так, очень сложная финансовая составляющая. Поэтому люди идут на этот шаг", – подчеркнул Яременко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Европарламенте заявили, что Россия привлекла к войне против Украины тысячи наемников из Африки.

В резолюции "О торговле людьми и серьезных нарушениях прав человека, связанных с вербовкой граждан, в частности из Африки, для агрессивной войны России в Украине", которую 12 марта принял Европарламент 479 голосами за из 539 присутствующих депутатов, говорилось о том, что Россия применяет обманчивые тактики и принуждение для вербовки тысяч иностранных граждан из разных африканских государств, а также вербует лиц из Кубы, Южной и Центральной Азии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!