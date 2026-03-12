В ход шли давление и угрозы: Россия привлекла к войне против Украины тысячи наемников из Африки – Европарламент

Россия вербует тысячи малообеспеченных граждан из Африки, Азии и Кубы для участия в войне против Украины. Завербованных заставляют выезжать в РФ, лишают документов и мобилизуют под давлением или угрозами.

Видео дня

Об этом говорится в резолюции "О торговле людьми и серьезных нарушениях прав человека, связанных с вербовкой граждан, в частности из Африки, для агрессивной войны России в Украине", которую 12 марта принял Европарламент. Соответствующий документ получил поддержку 479 из 539 присутствующих депутатов, еще 17 голосовали против, а 43 воздержались.

"Россия применяет обманчивые тактики и принуждение для вербовки тысяч иностранных граждан из разных африканских государств, а также вербует лиц из Кубы, Южной и Центральной Азии, чтобы поддерживать свою жестокую, неспровоцированную, неоправданную, незаконную захватническую войну против Украины", – отмечается в документе.

Европарламент осудил вербовку и принудительную работу иностранцев в России

Депутаты Европарламента отметили, что ряд африканских стран сообщает о "сети вербовки", которые систематически привлекают лиц из малообеспеченных районов через социальные сети, обещаниями трудоустройства, получения образования или получением гражданства в России.

"Завербованных лиц побуждают к поездке в Россию, лишают документов, удостоверяющих личность, и принудительно мобилизуют под давлением или угрозами", – говорят авторы документа.

При этом вербовка осуществляется через государственные компании, посредников, военные структуры и сотрудников российских посольств.

"Африканских завербованных заставляют выполнять опасные обязанности на передовой, к ним относятся как к расходному материалу и подвергают расовому насилию и дискриминации", – отмечается в резолюции.

Авторы документа отмечают, что, кроме мужчин, сотни африканских женщин обманом привлекали к работе на заводах по производству беспилотников в России в чрезвычайно опасных и эксплуататорских условиях.

В своей резолюции Европарламент решительно осудил торговлю людьми, принудительную вербовку иностранцев для службы в российской армии и эксплуатацию труда, связанную с войной.

Напомним, украинская военная разведка сообщила о росте количества идентифицированных иностранных наемников, которые воевали на стороне России и погибли в Украине. Речь идет, в частности, о гражданах африканских стран, привлеченных к штурмовым подразделениям.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта воины ВСУ взяли в плен солдата армии РФ из Западной Африки. Он рассказал, что приехал учиться в российский город Саратов, а вместо этого попал на войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!