Поражена пусковая установка ЗРК С-300В, РЛС С-300 и склады БК: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

В течении суток и в ночь на 12 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию поражений по военным объектам противника. В результате ударов уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В, радиолокационная станция С-300, склады боеприпасов и МТЗ врага.

Вражескую технику атаковали на оккупированных территориях. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Россияне понесли потери

По данным Генштаба, в ночь на 12 марта поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровеньок Луганской области, а также командно-наблюдательный пункт подразделения противника вблизи Васильевки Запорожской области.

Кроме того, украинские военные били по объектам военной логистики и обеспечения оккупантов. В результате был поражен склад материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского Луганской области, ремонтное подразделение артиллерийской бригады в районе Акимовки Запорожской области, а также эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Довжанска Луганской области.

Также по результатам боевой работы Сил обороны Украины 11 марта поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Севастополя.

Кроме того, подтверждено, что в результате поражения полевого артиллерийского состава в районе Широкой Балки Донецкой области 11 марта уничтожено более 6000 боеприпасов разных номенклатур.

Напомним, украинские защитники из рядов Национальной гвардии записали на свой счет еще один ценный актив российских захватчиков – была уничтожена радиолокационная станция 1К148 "Ястреб-АВ" в Луганской области. На этот раз отличился отдельный отряд специального назначения Lasar's Group.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают нести потери во временно оккупированном Крыму. В районе мыса Фиолент на полуострове ранним утром 11 марта прозвучали взрывы, работала ПВО, а после местные жители наблюдали дым над позицией дивизиона 12-го зенитного ракетного полка ВС РФ.

