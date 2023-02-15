'Россия привлекла к войне 97% своих войск': Уоллес объяснил, как помощь Украине защищает Европу

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Россия сосредоточила в Украине 97% от всего своего армейского потенциала. Благодаря помощи союзников, украинская армия продолжает держать позиции и имеет все шансы выстоять перед натиском врага, обессиливая его.

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Именно поэтому страны Запада не должны снижать своих позиций по предоставлению боевой техники и вооружения ВСУ. Как передает ВВС, сам Уоллес убежден, что именно в обороне Украины заключается защита и самой Европы.

"Сейчас нахождение российских войск на украинской территории с очень и очень высоким коэффициентом истощения, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети их танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасности Европы", – указано в сообщении.

При этом глава оборонного ведомства Соединенного Королевства подчеркнул, что весь цивилизованный мир находится траектории большой геополитической катастрофы, далеко и за пределами Украины. Этими словами он подразумевает амбиции Китая, террористические исламистские группировки, усиливающие свое влияние в Восточной Африке.

"Война в Украине показала нам цену опустошения оборонных бюджетов по всей Европе после окончания "холодной войны", – заключил Уоллес.

Напомним, что ранее стало известно о поручении британского премьера Риши Сунака Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия США заключила контракты с компаниями Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc. на $522 миллиона на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.Это сделано на фоне опасений, что наши Вооруженные силы быстро истощают запасы таких снарядов, предоставленные странами-союзниками.

В Дании и Нидерландах объявили, чтоне будут поставлять Украине танки Leopard 2. В качестве компенсации за выход из "танковой коалиции" эти страны сделают финансовый вклад в ремонт 100 танков Leopard 1 для наших Вооруженных сил на промышленных складах Германии.