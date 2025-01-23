Россия продолжает долгосрочные усилия по формированию своего кадрового резерва: в ISW раскрыли подробности

Страна-террорист Россия продолжает долгосрочные усилия по формированию своего кадрового резерва с организациями Всероссийского казачьего общества. Оккупанты намерены создать хорошо обученные группы для защиты Кремля в случае возможного будущего частичного призыва российских резервистов.

Видео дня

Эти резервы РФ может использовать в том числе для участия в боевых действиях против Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские военизированные организации выделили в общей сложности 11,4 млн рублей (примерно 114 880 долларов США) на подготовку по территориальной обороне 100 офицеров в отделении "Всевеликое войско Донское" российского казачьего общества. При этом половина денег поступила из Фонда президентских грантов России.

В ISW отметили, что программа подготовки будет включать обучение пилотированию беспилотников, а также тактическую, медицинскую и огневую подготовку. Отдельная часть обучения будет посвящена организации обороны и взаимодействию с политическими властями в "условиях военного времени".

Аналитики подчеркнули, что усилия Кремля по расширению российских казачьих обществ после принятия в марте 2024 года закона о зачислении членов Всероссийского казачьего общества в мобилизационный резерв российской армии, вероятно, являются попыткой увеличить численность хорошо подготовленных войск в действующих резервах России. Эти силы Кремль может призвать для участия в боевых действиях в Украине или в других местах в ходе возможного в будущем частичного призыва российских резервистов.

Напомним, российские пропагандистские издания 16 января распространили указ российского диктатора Путина, предусматривающий призыв находящихся в запасе граждан государства-агрессора на военные сборы в 2025 году.

Ранее сообщалось, что во временно захваченных войсками России городах Украины местные "администрации" начали формировать списки людей, которых планируют призвать в ряды оккупационной армии государства-агрессора. Москва намерена пополнить количество личного состава в своих преступных войсках за счет украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!