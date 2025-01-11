В оккупированных городах начали формировать списки украинцев, которых хотят призвать в армию РФ – ЦНС

Во временно захваченных войсками России городах Украины местные "администрации" начали формировать списки людей, которых планируют призвать в ряды оккупационной армии государства-агрессора. Москва намерена пополнить количество личного состава в своих преступных войсках за счет украинцев.

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Об этом в пятницу, 10 января, сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что весной Кремль планирует увеличить план мобилизации украинцев на срочную службу.

Осенняя так называемая призывная компания в захваченных городах россиянами была провалена. Теперь оккупанты расширили штат "военнокоматов" и значительно усилили темпы паспортизации.

В ЦНС отмечают, что призванные на срочную службу украинцы подвергаются давлению с целью заключить контракт с последующей поправкой на линию боевого столкновения. В настоящее время призванные осенью украинцы проходят службу преимущественно в оккупированном Крыму.

"Центр национального сопротивления призывает бойкотировать мобилизацию врага и передавать информацию относительно рекрутеров по ссылке", – отметили в учреждении.

Несколько дней назад в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что на захваченных территориях Запорожья и Херсонщины россияне и коллаборанты усилили незаконные мобилизационные меры. Противник требует, чтобы все мужчины в возрасте до 60 лет стали на так называемый военный учет.

В течение трех последних месяцев 2024 года на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья враг "мобилизовал" в свою армию около 300 местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной части Запорожья российские захватчики совершают очередное военное преступление: разграбляют принадлежащие украинскому народу недра. Около Токмака они приступили к добыче руды.

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