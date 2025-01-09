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Оккупанты активизировали "мобилизацию" на захваченных территориях Украины: в ГУР раскрыли подробности

Дарья Дурова
War
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Оккупанты активизировали 'мобилизацию' на захваченных территориях Украины: в ГУР раскрыли подробности

На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне и предатели-коллаборанты усилили незаконные мобилизационные мероприятия. Противник требует, чтобы все мужчины на ВОТ в возрасте до 60 лет стали на так называемый воинский учет.

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Об этом в среду, 9 ноября, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Пресс-служба ведомства подчеркнула: агрессор ведет "воинский учет" украинцев с целью увеличения объемов принудительного призыва.

ГУР известно, что с 1 октября по 31 декабря 2024 года на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья враг "мобилизовал" в свою армию около 300 местных жителей.

"Тем, кто пытается избежать участия в войне против Украины, угрожают – в частности, лишением заработка и средств к существованию", – указали в разведывательном ведомстве.

Оккупанты активизировали "мобилизацию" на захваченных территориях Украины: в ГУР раскрыли подробности
Оккупанты активизировали "мобилизацию" на захваченных территориях Украины: в ГУР раскрыли подробности

Кроме того, на ВОТ Луганщины захватчики привлекают мужское население рублевыми единовременными выплатами за подписание контракта (2,5 миллиона рублей).

Оккупанты активизировали "мобилизацию" на захваченных территориях Украины: в ГУР раскрыли подробности

"Активизация процесса принудительной мобилизации на порабощенных территориях Украины свидетельствует об усилении московитского террора в оккупации и показывает очередное нарушение Россией международного права", – подчеркнули в ГУР МО Украины.

Добавим, что в статье 51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны сказано:

"Государство-оккупант не может принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается".

Оккупанты активизировали "мобилизацию" на захваченных территориях Украины: в ГУР раскрыли подробности

Как писал OBOZ.UA, недавно в сети появилось видео, как один из российских террористов хвастался "новой квартирой" на ВОТ. Жилище захватчики отобрали у украинцев на временно оккупированной части Донецкой области.

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