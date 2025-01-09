Оккупанты активизировали 'мобилизацию' на захваченных территориях Украины: в ГУР раскрыли подробности

На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне и предатели-коллаборанты усилили незаконные мобилизационные мероприятия. Противник требует, чтобы все мужчины на ВОТ в возрасте до 60 лет стали на так называемый воинский учет.

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Об этом в среду, 9 ноября, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Пресс-служба ведомства подчеркнула: агрессор ведет "воинский учет" украинцев с целью увеличения объемов принудительного призыва.

ГУР известно, что с 1 октября по 31 декабря 2024 года на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья враг "мобилизовал" в свою армию около 300 местных жителей.

"Тем, кто пытается избежать участия в войне против Украины, угрожают – в частности, лишением заработка и средств к существованию", – указали в разведывательном ведомстве.

Кроме того, на ВОТ Луганщины захватчики привлекают мужское население рублевыми единовременными выплатами за подписание контракта (2,5 миллиона рублей).

"Активизация процесса принудительной мобилизации на порабощенных территориях Украины свидетельствует об усилении московитского террора в оккупации и показывает очередное нарушение Россией международного права", – подчеркнули в ГУР МО Украины.

Добавим, что в статье 51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны сказано:

"Государство-оккупант не может принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается".

Как писал OBOZ.UA, недавно в сети появилось видео, как один из российских террористов хвастался "новой квартирой" на ВОТ. Жилище захватчики отобрали у украинцев на временно оккупированной части Донецкой области.

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